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Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2022
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области, сообщил журналистам советник министерства имущественных и земельных отношений Запорожской РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:50
2022-12-27T11:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
республика крым
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области, сообщил журналистам советник министерства имущественных и земельных отношений Запорожской области Роман Стариков. По его словам, сотрудники министерства Запорожской области на собственные средства собрали гуманитарную помощь и подарки военным: продукты, лекарства, обогреватели, генераторы. Стариков отметил, что он, как ветеран боевых действий, понимает, как важно доставить новогодние подарки военным "в окоп". "Плюс еще крымчане и сакчане (жители города Саки – ред.), взрослые и дети, собрали для наших бойцов письма, открытки, новогодние подарочки. Пусть хотя бы немножко в окопах им станет теплее, Новый год для них станет немножко радостнее. Это все поедет на передовую, нашим бойцам, которые стоят на передних рубежах, защищая Запорожскую область", - сказал Стариков. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
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запорожская область
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запорожская область, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Республика Крым, Общество
11:50 27.12.2022
 
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области

Жители Крыма передали новогодние подарки, письма и открытки бойцам в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области, сообщил журналистам советник министерства имущественных и земельных отношений Запорожской области Роман Стариков.
По его словам, сотрудники министерства Запорожской области на собственные средства собрали гуманитарную помощь и подарки военным: продукты, лекарства, обогреватели, генераторы. Стариков отметил, что он, как ветеран боевых действий, понимает, как важно доставить новогодние подарки военным "в окоп".
"Плюс еще крымчане и сакчане (жители города Саки – ред.), взрослые и дети, собрали для наших бойцов письма, открытки, новогодние подарочки. Пусть хотя бы немножко в окопах им станет теплее, Новый год для них станет немножко радостнее. Это все поедет на передовую, нашим бойцам, которые стоят на передних рубежах, защищая Запорожскую область", - сказал Стариков.
После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
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