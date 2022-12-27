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Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области

Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2022

Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области

Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области, сообщил журналистам советник министерства имущественных и земельных отношений Запорожской РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:50

2022-12-27T11:50

2022-12-27T11:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

республика крым

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области, сообщил журналистам советник министерства имущественных и земельных отношений Запорожской области Роман Стариков. По его словам, сотрудники министерства Запорожской области на собственные средства собрали гуманитарную помощь и подарки военным: продукты, лекарства, обогреватели, генераторы. Стариков отметил, что он, как ветеран боевых действий, понимает, как важно доставить новогодние подарки военным "в окоп". "Плюс еще крымчане и сакчане (жители города Саки – ред.), взрослые и дети, собрали для наших бойцов письма, открытки, новогодние подарочки. Пусть хотя бы немножко в окопах им станет теплее, Новый год для них станет немножко радостнее. Это все поедет на передовую, нашим бойцам, которые стоят на передних рубежах, защищая Запорожскую область", - сказал Стариков. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, республика крым, общество