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Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне - РИА Новости, 27.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221227/permyakova-1841706270.html
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне - РИА Новости, 27.12.2022
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:43
2022-12-27T16:43
шоубиз
светлана пермякова
жилье
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную квартиру в центре Москвы.Тем не менее звезда сериала "Интерны" не опустила руки и занялась хозяйством. Также она рассказала о размере участка, на котором находится ее жилплощадь. Однако после ослабления коронавирусных ограничений знаменитость не вернулась в столицу. Она начала строительство нового дома на своем участке. Актрисе помог ее возлюбленный и директор Максим Скрябин. Пермякова и Скрябин вступили в отношения более 15 лет назад. В 2012 году у них родилась дочь Варвара. Однако влюбленные не зарегистрировали отношения официально. Актриса сообщила, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Ранее звезда пожаловалась на безденежье в пандемию. Также она призналась, что в 2008 году была вынуждена подрабатывать в такси.
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светлана пермякова, жилье
Шоубиз, Светлана Пермякова, Жилье
16:43 27.12.2022
 
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне

Актриса Светлана Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне

© Фото : @s_permyakova/InstagramСветлана Пермякова
Светлана Пермякова - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : @s_permyakova/Instagram
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную квартиру в центре Москвы.
Тем не менее звезда сериала "Интерны" не опустила руки и занялась хозяйством.

"У меня тут растет клубника, кабачки, лук, потрясающий урожай морковки", – похвасталась артистка "Пятому каналу".

Также она рассказала о размере участка, на котором находится ее жилплощадь.

"Площадь участка измеряется не в гектарах, 50 соток", – призналась Пермякова.

Однако после ослабления коронавирусных ограничений знаменитость не вернулась в столицу. Она начала строительство нового дома на своем участке. Актрисе помог ее возлюбленный и директор Максим Скрябин.
"Когда я приезжаю в деревню, говорю: "Боже, это что, ты сам все сделал?" А там Макс построил баню. Он сам делает какие-то постройки", – восхитилась избранником знаменитость.
Пермякова и Скрябин вступили в отношения более 15 лет назад. В 2012 году у них родилась дочь Варвара. Однако влюбленные не зарегистрировали отношения официально. Актриса сообщила, что штамп в паспорте для нее ничего не значит.
Ранее звезда пожаловалась на безденежье в пандемию. Также она призналась, что в 2008 году была вынуждена подрабатывать в такси.
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