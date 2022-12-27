https://ria.ru/20221227/permyakova-1841706270.html

Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне

Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне - РИА Новости, 27.12.2022

Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне

Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:43

2022-12-27T16:43

2022-12-27T16:43

шоубиз

светлана пермякова

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751115256_0:328:1081:936_1920x0_80_0_0_414e71c324ecdb2ce13205bb0cc89cdb.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную квартиру в центре Москвы.Тем не менее звезда сериала "Интерны" не опустила руки и занялась хозяйством. Также она рассказала о размере участка, на котором находится ее жилплощадь. Однако после ослабления коронавирусных ограничений знаменитость не вернулась в столицу. Она начала строительство нового дома на своем участке. Актрисе помог ее возлюбленный и директор Максим Скрябин. Пермякова и Скрябин вступили в отношения более 15 лет назад. В 2012 году у них родилась дочь Варвара. Однако влюбленные не зарегистрировали отношения официально. Актриса сообщила, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Ранее звезда пожаловалась на безденежье в пандемию. Также она призналась, что в 2008 году была вынуждена подрабатывать в такси.

https://ria.ru/20220120/permyakova-1768751483.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана пермякова, жилье