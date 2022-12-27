https://ria.ru/20221227/permyakova-1841706270.html
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне - РИА Новости, 27.12.2022
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:43
2022-12-27T16:43
2022-12-27T16:43
шоубиз
светлана пермякова
жилье
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную квартиру в центре Москвы.Тем не менее звезда сериала "Интерны" не опустила руки и занялась хозяйством. Также она рассказала о размере участка, на котором находится ее жилплощадь. Однако после ослабления коронавирусных ограничений знаменитость не вернулась в столицу. Она начала строительство нового дома на своем участке. Актрисе помог ее возлюбленный и директор Максим Скрябин. Пермякова и Скрябин вступили в отношения более 15 лет назад. В 2012 году у них родилась дочь Варвара. Однако влюбленные не зарегистрировали отношения официально. Актриса сообщила, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Ранее звезда пожаловалась на безденежье в пандемию. Также она призналась, что в 2008 году была вынуждена подрабатывать в такси.
https://ria.ru/20220120/permyakova-1768751483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана пермякова, жилье
Шоубиз, Светлана Пермякова, Жилье
Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
Актриса Светлана Пермякова рассказала о жизни в глухой деревне
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Светлана Пермякова переехала в старый дом в глухой деревне из-за безденежья. Во время локдауна артистка лишилась заработков и была вынуждена продать элитную квартиру в центре Москвы.
Тем не менее звезда сериала "Интерны" не опустила руки и занялась хозяйством.
"У меня тут растет клубника, кабачки, лук, потрясающий урожай морковки", – похвасталась артистка "Пятому каналу".
Также она рассказала о размере участка, на котором находится ее жилплощадь.
"Площадь участка измеряется не в гектарах, 50 соток", – призналась Пермякова.
Однако после ослабления коронавирусных ограничений знаменитость не вернулась в столицу. Она начала строительство нового дома на своем участке. Актрисе помог ее возлюбленный и директор Максим Скрябин.
"Когда я приезжаю в деревню, говорю: "Боже, это что, ты сам все сделал?" А там Макс построил баню. Он сам делает какие-то постройки", – восхитилась избранником знаменитость.
Пермякова и Скрябин вступили в отношения более 15 лет назад. В 2012 году у них родилась дочь Варвара. Однако влюбленные не зарегистрировали отношения официально. Актриса сообщила, что штамп в паспорте для нее ничего не значит.
Ранее звезда пожаловалась
на безденежье в пандемию. Также она призналась, что в 2008 году была вынуждена подрабатывать в такси.