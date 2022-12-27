https://ria.ru/20221227/pereimenovanie-1841705034.html

В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции

В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции - РИА Новости, 27.12.2022

В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:29

2022-12-27T16:29

2022-12-27T16:33

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана. Верховная рада в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. Отмечается, что дело рассматривалось в Конституционном суде после того, как 49 депутатов Верховной рады Украины обратились в суд по вопросу конституционности данного закона. Минкульт Украины после принятия закона обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование УПЦ. В 2021 году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис Владимира Зеленского с просьбой отметить дискриминационный закон в отношении канонической церкви.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221226/upts-1841489013.html

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владимир зеленский, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, в мире