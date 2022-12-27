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В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции - РИА Новости, 27.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221227/pereimenovanie-1841705034.html
В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции
В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции - РИА Новости, 27.12.2022
В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции
Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:29
2022-12-27T16:33
религия
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана. Верховная рада в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. Отмечается, что дело рассматривалось в Конституционном суде после того, как 49 депутатов Верховной рады Украины обратились в суд по вопросу конституционности данного закона. Минкульт Украины после принятия закона обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование УПЦ. В 2021 году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис Владимира Зеленского с просьбой отметить дискриминационный закон в отношении канонической церкви.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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владимир зеленский, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, в мире
Религия, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, В мире
16:29 27.12.2022 (обновлено: 16:33 27.12.2022)
 
В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции

КС Украины признал закон о переименовании церквей соответствующим конституции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Украины в Киеве
Здание Конституционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана.
Верховная рада в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра.

"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения к статье 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций" являются конституционными", - говорится в сообщении суда на странице в социальной сети Facebook*.

Отмечается, что дело рассматривалось в Конституционном суде после того, как 49 депутатов Верховной рады Украины обратились в суд по вопросу конституционности данного закона.
Минкульт Украины после принятия закона обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование УПЦ. В 2021 году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис Владимира Зеленского с просьбой отметить дискриминационный закон в отношении канонической церкви.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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