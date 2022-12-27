16:29 27.12.2022 (обновлено: 16:33 27.12.2022)
В Киеве признали закон о переименовании церквей соответствующим конституции
КС Украины признал закон о переименовании церквей соответствующим конституции
Здание Конституционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон о переименовании религиозных организаций, говорится в сообщении госоргана.
Верховная рада в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра.
"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения к статье 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций" являются конституционными", - говорится в сообщении суда на странице в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что дело рассматривалось в Конституционном суде после того, как 49 депутатов Верховной рады Украины обратились в суд по вопросу конституционности данного закона.
Минкульт Украины после принятия закона обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование УПЦ. В 2021 году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис Владимира Зеленского с просьбой отметить дискриминационный закон в отношении канонической церкви.
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