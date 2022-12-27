https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html

Россиянам раскрыли идеальный момент для того, чтобы начать копить на пенсию

Россиянам раскрыли идеальный момент для того, чтобы начать копить на пенсию - РИА Новости, 27.12.2022

Россиянам раскрыли идеальный момент для того, чтобы начать копить на пенсию

О накоплениях на пенсию лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет еще не поздно накопить достаточно средств на достойное будущее в старости, рассказал... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:16

2022-12-27T01:16

2022-12-27T01:16

валерий емельянов

бкс мир инвестиций

общество

пенсия

россия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. О накоплениях на пенсию лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет еще не поздно накопить достаточно средств на достойное будущее в старости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Пенсия в среднем составляет чуть более трети от зарплаты, поэтому лучше задействовать одну из стратегий, которыми успешно пользуются люди в других странах. Один из вариантов – вложить средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), но есть и другие способы. Все они сводятся к тому, что нужно регулярно делать взносы, инвестировать в те или иные активы – тогда на пенсии вы сможете получать дополнительный доход. Например, ежемесячно покупая государственные облигации (ОФЗ) за десять лет можно накопить порядка шести миллионов рублей, за 20 лет – более 20 миллионов рублей.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

валерий емельянов, бкс мир инвестиций, общество, пенсия, россия