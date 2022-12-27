Россиянам раскрыли идеальный момент для того, чтобы начать копить на пенсию
Инвестор Емельянов посоветовал россиянам задуматься о пенсионных накоплениях в 40 лет
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. О накоплениях на пенсию лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет еще не поздно накопить достаточно средств на достойное будущее в старости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
"Осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало", — отметил он. Простые расчеты показывают, что идеальный возраст для этого – около 40 лет.
Пенсия в среднем составляет чуть более трети от зарплаты, поэтому лучше задействовать одну из стратегий, которыми успешно пользуются люди в других странах. Один из вариантов – вложить средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), но есть и другие способы. Все они сводятся к тому, что нужно регулярно делать взносы, инвестировать в те или иные активы – тогда на пенсии вы сможете получать дополнительный доход. Например, ежемесячно покупая государственные облигации (ОФЗ) за десять лет можно накопить порядка шести миллионов рублей, за 20 лет – более 20 миллионов рублей.