05:54 27.12.2022 (обновлено: 06:08 27.12.2022)
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России
Les Echos: на рынках растет нервозность из-за ответных мер России на потолок цен на нефть
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты Les Echos.
Как отмечает издание, готовность России сократить добычу нефти вызвала обеспокоенность, так как даже незначительное ограничение производства может усилить напряженность на и без того очень нестабильном рынке.
В последние недели цены на нефть достигли самых низких отметок за год, однако в последние дни они "взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает свою "антиковидную" политику.
Кроме того, еще одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стала публикация данных о снижении запасов черного золота в США и сообщение о начале закупок нефти для восполнения резервов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. В прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.