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СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России - РИА Новости, 27.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221227/otvet-1841547139.html
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России
На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:54
2022-12-27T06:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
владимир путин
александр новак
россия
китай
сша
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты Les Echos.Как отмечает издание, готовность России сократить добычу нефти вызвала обеспокоенность, так как даже незначительное ограничение производства может усилить напряженность на и без того очень нестабильном рынке.В последние недели цены на нефть достигли самых низких отметок за год, однако в последние дни они "взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает свою "антиковидную" политику.Кроме того, еще одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стала публикация данных о снижении запасов черного золота в США и сообщение о начале закупок нефти для восполнения резервов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. В прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
https://ria.ru/20221225/fnb-1841176222.html
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в мире, владимир путин, александр новак, россия, китай, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Китай, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:54 27.12.2022 (обновлено: 06:08 27.12.2022)
 
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России

Les Echos: на рынках растет нервозность из-за ответных мер России на потолок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты Les Echos.
Как отмечает издание, готовность России сократить добычу нефти вызвала обеспокоенность, так как даже незначительное ограничение производства может усилить напряженность на и без того очень нестабильном рынке.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 10:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель
В последние недели цены на нефть достигли самых низких отметок за год, однако в последние дни они "взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает свою "антиковидную" политику.
Кроме того, еще одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стала публикация данных о снижении запасов черного золота в США и сообщение о начале закупок нефти для восполнения резервов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. В прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 10:10
Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреВладимир ПутинАлександр НовакРоссияКитайСШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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