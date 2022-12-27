https://ria.ru/20221227/otvet-1841547139.html

СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России

СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России

На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:54

2022-12-27T05:54

2022-12-27T06:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

владимир путин

александр новак

россия

китай

сша

евросоюз

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, говорится в статье французской газеты Les Echos.Как отмечает издание, готовность России сократить добычу нефти вызвала обеспокоенность, так как даже незначительное ограничение производства может усилить напряженность на и без того очень нестабильном рынке.В последние недели цены на нефть достигли самых низких отметок за год, однако в последние дни они "взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке, а также увеличения спроса в Китае, который смягчает свою "антиковидную" политику.Кроме того, еще одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стала публикация данных о снижении запасов черного золота в США и сообщение о начале закупок нефти для восполнения резервов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. В прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.

https://ria.ru/20221225/fnb-1841176222.html

https://ria.ru/20221225/neft-1841177109.html

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в мире, владимир путин, александр новак, россия, китай, сша, евросоюз, санкции в отношении россии