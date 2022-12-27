https://ria.ru/20221227/otkrytie-1841570996.html
Центробанк вышел из капитала "Открытия"
Центробанк вышел из капитала "Открытия" - РИА Новости, 27.12.2022
Центробанк вышел из капитала "Открытия"
ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:23
2022-12-27T10:23
2022-12-27T11:21
экономика
россия
открытие (банк)
втб
"фк открытие"
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.В ВТБ подчеркнули, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы банка сохранятся.
https://ria.ru/20221222/otkrytie-1840519087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, открытие (банк), втб, "фк открытие", центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Открытие (банк), ВТБ, "ФК Открытие", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:23 27.12.2022 (обновлено: 11:21 27.12.2022)
Центробанк вышел из капитала "Открытия"
Центробанк вышел из капитала "Открытия", ВТБ полностью выполнил обязательства по оплате