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Центробанк вышел из капитала "Открытия" - РИА Новости, 27.12.2022
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Центробанк вышел из капитала "Открытия"
Центробанк вышел из капитала "Открытия" - РИА Новости, 27.12.2022
Центробанк вышел из капитала "Открытия"
ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:23
2022-12-27T11:21
экономика
россия
открытие (банк)
втб
"фк открытие"
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.В ВТБ подчеркнули, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы банка сохранятся.
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экономика, россия, открытие (банк), втб, "фк открытие", центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Открытие (банк), ВТБ, "ФК Открытие", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:23 27.12.2022 (обновлено: 11:21 27.12.2022)
 
Центробанк вышел из капитала "Открытия"

Центробанк вышел из капитала "Открытия", ВТБ полностью выполнил обязательства по оплате

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора.
"В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие" 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ", — говорится в пресс-релизе.
ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.
В ВТБ подчеркнули, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы банка сохранятся.
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ЭкономикаРоссияОткрытие (банк)ВТБ"ФК Открытие"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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