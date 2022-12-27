https://ria.ru/20221227/otkrytie-1841570996.html

Центробанк вышел из капитала "Открытия"

Центробанк вышел из капитала "Открытия" - РИА Новости, 27.12.2022

Центробанк вышел из капитала "Открытия"

ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:23

2022-12-27T10:23

2022-12-27T11:21

экономика

россия

открытие (банк)

втб

"фк открытие"

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ЦБ вышел из капитала банка "Открытие", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций в полном объеме, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.В ВТБ подчеркнули, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы банка сохранятся.

https://ria.ru/20221222/otkrytie-1840519087.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, открытие (банк), втб, "фк открытие", центральный банк рф (цб рф)