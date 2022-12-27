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Минобороны Австрии допустило частичное отключение электричества в ЕС
Минобороны Австрии допустило частичное отключение электричества в ЕС - РИА Новости, 27.12.2022
Минобороны Австрии допустило частичное отключение электричества в ЕС
Европу в ближайшие месяцы ждут отключения электроэнергии, за которыми якобы будут стоять российские спецслужбы, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:42
2022-12-27T12:42
2022-12-27T14:47
в мире
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евросоюз
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ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Европу в ближайшие месяцы ждут отключения электроэнергии, за которыми якобы будут стоять российские спецслужбы, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Welt.По ее словам, хакерские атаки на западные энергосистемы — одно из средств гибридной войны для Москвы. Никаких доказательств якобы готовящихся взломов Таннер не привела.По словам министра, риск отключений сильно увеличился из-за конфликта на Украине. Она призвала не делать вид, что "это всего лишь теория", и посоветовала подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы.Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Москва все обвинения отвергла, указав, что никаких доказательств не приводится. Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу по кибербезопасности.
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в мире, австрия, украина, москва, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Москва, Евросоюз
12:42 27.12.2022 (обновлено: 14:47 27.12.2022)
Минобороны Австрии допустило частичное отключение электричества в ЕС
Глава Минобороны Австрии Таннер допустила частичное отключение электричества зимой в ЕС