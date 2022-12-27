https://ria.ru/20221227/oruzhie-1841634291.html

"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву

"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву - РИА Новости, 27.12.2022

"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву

Читатели газеты Die Welt раскритиковали отправку военной техники Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание написало, что четверть всех... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:28

2022-12-27T13:28

2022-12-27T13:49

в мире

германия

киев

украина

бундесвер германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f17486992c0b9e1632712ef89a49c1a.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали отправку военной техники Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание написало, что четверть всех экспортируемых Германией вооружений предназначается Киеву.Многие комментаторы заметили, что Берлин из-за этого рискует напрямую ввязаться в конфликт. Пользователи считают, что украинская часть "экспорта" вряд ли принесет стране финансовую выгоду."...и сколько денег мы на самом деле получили за это?" — поинтересовался пользователь с ником Karl V."Сколько из более чем девяти миллионов евро уже заплачено? И как быть с зелеными, которые обещали никаких поставок оружия в районы конфликта?" — задал вопрос Zfold D."Отлично, только у нас в собственной армии ничего полезного нет", — отметил Walter F."Разговоры о том, что Украина защищает западные ценности, европейскую свободу и демократию, и, что оружие спасает жизни, относятся к той же парадигме, что и Запад, защищающий нашу свободу в Гиндукуше. Просто взгляните на то, что произошло в Афганистане после 20 лет войны", — резюмировал Johannes H.На фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Президент Владимир Путин неоднократно называл целью СВО "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221227/germaniya-1841613358.html

https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html

https://ria.ru/20221227/pomosch-1841605657.html

германия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, киев, украина, бундесвер германии