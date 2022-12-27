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"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву - РИА Новости, 27.12.2022
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"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву
"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву - РИА Новости, 27.12.2022
"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву
Читатели газеты Die Welt раскритиковали отправку военной техники Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание написало, что четверть всех... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:28
2022-12-27T13:49
в мире
германия
киев
украина
бундесвер германии
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали отправку военной техники Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание написало, что четверть всех экспортируемых Германией вооружений предназначается Киеву.Многие комментаторы заметили, что Берлин из-за этого рискует напрямую ввязаться в конфликт. Пользователи считают, что украинская часть "экспорта" вряд ли принесет стране финансовую выгоду."...и сколько денег мы на самом деле получили за это?" — поинтересовался пользователь с ником Karl V."Сколько из более чем девяти миллионов евро уже заплачено? И как быть с зелеными, которые обещали никаких поставок оружия в районы конфликта?" — задал вопрос Zfold D."Отлично, только у нас в собственной армии ничего полезного нет", — отметил Walter F."Разговоры о том, что Украина защищает западные ценности, европейскую свободу и демократию, и, что оружие спасает жизни, относятся к той же парадигме, что и Запад, защищающий нашу свободу в Гиндукуше. Просто взгляните на то, что произошло в Афганистане после 20 лет войны", — резюмировал Johannes H.На фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Президент Владимир Путин неоднократно называл целью СВО "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221227/germaniya-1841613358.html
https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html
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в мире, германия, киев, украина, бундесвер германии
В мире, Германия, Киев, Украина, Бундесвер Германии
13:28 27.12.2022 (обновлено: 13:49 27.12.2022)
 
"Не продали, а раздали": немцев возмутили подробности передачи оружия Киеву

Читатели Die Welt остались недовольны передачей немецкого оружия режиму Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали отправку военной техники Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание написало, что четверть всех экспортируемых Германией вооружений предназначается Киеву.
Многие комментаторы заметили, что Берлин из-за этого рискует напрямую ввязаться в конфликт. Пользователи считают, что украинская часть "экспорта" вряд ли принесет стране финансовую выгоду.
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Глава оборонного комитета Германии раскритиковала решение Шольца по Украине
"...и сколько денег мы на самом деле получили за это?" — поинтересовался пользователь с ником Karl V.
"Сколько из более чем девяти миллионов евро уже заплачено? И как быть с зелеными, которые обещали никаких поставок оружия в районы конфликта?" — задал вопрос Zfold D.

"К сожалению, многое мы не продали, а раздали. И продолжаем раздавать нашу страну", — возмутился Rainer G.

"Отлично, только у нас в собственной армии ничего полезного нет", — отметил Walter F.
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"Разговоры о том, что Украина защищает западные ценности, европейскую свободу и демократию, и, что оружие спасает жизни, относятся к той же парадигме, что и Запад, защищающий нашу свободу в Гиндукуше. Просто взгляните на то, что произошло в Афганистане после 20 лет войны", — резюмировал Johannes H.
На фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Президент Владимир Путин неоднократно называл целью СВО "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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