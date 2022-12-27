https://ria.ru/20221227/oleni-1841578116.html

Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей

Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей - РИА Новости, 27.12.2022

Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей

Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области выпустили в дикую природу шесть северных оленей, сообщается в официальной группе заповедника в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:50

2022-12-27T10:50

2022-12-27T10:50

нижегородская область

архангельская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области выпустили в дикую природу шесть северных оленей, сообщается в официальной группе заповедника в соцсети "ВКонтакте". "От Росприроднадзора Керженским заповедником было получено разрешение на выпуск 6 оленей из адаптационного вольера (3 самцов и 3 самок). В адаптационном вольере до выпуска было 5 коми-архангельских оленей: Двина, Север, Добряна, Донна и Дик и 3 карело-финских, которых перевезли в ноябре и первой половине декабря 2022 года. Двину и Севера выпускать из адаптационного вольера пока не планируется, так как это олени, отловленные в Красноборском районе Архангельской области, и они могут уйти к себе на родину", - говорится в сообщении. Оленей выпускали в течение нескольких дней: сначала в дикую природу вышли недавно перевезенные из Черноречья молодые олени Витаминка и Кашта, олененок Ледока из демонстрационного вольера и дикий коми-архангельский олененок Дик, который родился у важенки Двины и самца Севера в адаптационном вольере в этом году. Затем к "вольным" оленям присоединились важенка (самка) Добряна и ее дочка Донна. "Таким образом удалось завершить выпуск всех шести оленей, на которых было получено разрешение. В настоящее время выпущено 18 оленей, 17 из которых находятся на территории заповедника и периодически посещают кормовую точку. Наблюдение за оленями проводится визуально и с помощью фотоловушек", - отмечается в сообщении. Впервые северных оленей выпустили из вольеров в природу в Керженском заповеднике в декабре 2020 года. С тех пор в рамках проекта "Возвращение северного оленя" были привезены и отпущены еще несколько животных.

https://ria.ru/20221227/elki-1841576481.html

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нижегородская область, архангельская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия