Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/oleni-1841578116.html
Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей
Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей - РИА Новости, 27.12.2022
Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей
Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области выпустили в дикую природу шесть северных оленей, сообщается в официальной группе заповедника в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:50
2022-12-27T10:50
нижегородская область
архангельская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150698/45/1506984519_0:165:1500:1009_1920x0_80_0_0_5cea1fb179ad23de43f322c01e3cb9f3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области выпустили в дикую природу шесть северных оленей, сообщается в официальной группе заповедника в соцсети "ВКонтакте". "От Росприроднадзора Керженским заповедником было получено разрешение на выпуск 6 оленей из адаптационного вольера (3 самцов и 3 самок). В адаптационном вольере до выпуска было 5 коми-архангельских оленей: Двина, Север, Добряна, Донна и Дик и 3 карело-финских, которых перевезли в ноябре и первой половине декабря 2022 года. Двину и Севера выпускать из адаптационного вольера пока не планируется, так как это олени, отловленные в Красноборском районе Архангельской области, и они могут уйти к себе на родину", - говорится в сообщении. Оленей выпускали в течение нескольких дней: сначала в дикую природу вышли недавно перевезенные из Черноречья молодые олени Витаминка и Кашта, олененок Ледока из демонстрационного вольера и дикий коми-архангельский олененок Дик, который родился у важенки Двины и самца Севера в адаптационном вольере в этом году. Затем к "вольным" оленям присоединились важенка (самка) Добряна и ее дочка Донна. "Таким образом удалось завершить выпуск всех шести оленей, на которых было получено разрешение. В настоящее время выпущено 18 оленей, 17 из которых находятся на территории заповедника и периодически посещают кормовую точку. Наблюдение за оленями проводится визуально и с помощью фотоловушек", - отмечается в сообщении. Впервые северных оленей выпустили из вольеров в природу в Керженском заповеднике в декабре 2020 года. С тех пор в рамках проекта "Возвращение северного оленя" были привезены и отпущены еще несколько животных.
https://ria.ru/20221227/elki-1841576481.html
https://ria.ru/20221215/olen-1838825790.html
нижегородская область
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150698/45/1506984519_0:0:1346:1009_1920x0_80_0_0_85543bc951bfb0099ecad407f909d54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, архангельская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Нижегородская область, Архангельская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
10:50 27.12.2022
 
Нижегородский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей

Нижегородский Керженский заповедник выпустил в дикую природу шесть северных оленей

© РИА Новости / Александр ЛыскинСеверный олень
Северный олень - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
Северный олень. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Керженского заповедника в Нижегородской области выпустили в дикую природу шесть северных оленей, сообщается в официальной группе заповедника в соцсети "ВКонтакте".
"От Росприроднадзора Керженским заповедником было получено разрешение на выпуск 6 оленей из адаптационного вольера (3 самцов и 3 самок). В адаптационном вольере до выпуска было 5 коми-архангельских оленей: Двина, Север, Добряна, Донна и Дик и 3 карело-финских, которых перевезли в ноябре и первой половине декабря 2022 года. Двину и Севера выпускать из адаптационного вольера пока не планируется, так как это олени, отловленные в Красноборском районе Архангельской области, и они могут уйти к себе на родину", - говорится в сообщении.
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
10:43Новый год — 2023
Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке
Оленей выпускали в течение нескольких дней: сначала в дикую природу вышли недавно перевезенные из Черноречья молодые олени Витаминка и Кашта, олененок Ледока из демонстрационного вольера и дикий коми-архангельский олененок Дик, который родился у важенки Двины и самца Севера в адаптационном вольере в этом году. Затем к "вольным" оленям присоединились важенка (самка) Добряна и ее дочка Донна.
"Таким образом удалось завершить выпуск всех шести оленей, на которых было получено разрешение. В настоящее время выпущено 18 оленей, 17 из которых находятся на территории заповедника и периодически посещают кормовую точку. Наблюдение за оленями проводится визуально и с помощью фотоловушек", - отмечается в сообщении.
Впервые северных оленей выпустили из вольеров в природу в Керженском заповеднике в декабре 2020 года. С тех пор в рамках проекта "Возвращение северного оленя" были привезены и отпущены еще несколько животных.
Спасатели вывели со льда оленя в Саратове - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 11:57Хорошие новости
В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги
 
Нижегородская областьАрхангельская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала