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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/odessa-1841714152.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:01
2022-12-27T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". "Сообщают о взрывах в Одесской области", - написало издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной версии, работает противовоздушная оборона. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она длится уже более часа.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
одесская область
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в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:01 27.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Думская" сообщила о взрывах в Одесской области, предположив, что работает ПВО

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости".
"Сообщают о взрывах в Одесской области", - написало издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной версии, работает противовоздушная оборона.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она длится уже более часа.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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