https://ria.ru/20221227/odessa-1841714152.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:01

2022-12-27T17:01

2022-12-27T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". "Сообщают о взрывах в Одесской области", - написало издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной версии, работает противовоздушная оборона. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она длится уже более часа.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

одесская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр