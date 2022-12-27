https://ria.ru/20221227/odessa-1841714152.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:01
2022-12-27T17:01
2022-12-27T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине, сообщает украинское издание "Думская новости". "Сообщают о взрывах в Одесской области", - написало издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной версии, работает противовоздушная оборона. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она длится уже более часа.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Думская" сообщила о взрывах в Одесской области, предположив, что работает ПВО