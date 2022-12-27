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Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022
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Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД
Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022
Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД
Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения несмотря на инсинуации США о неспособности РФ обеспечить... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:28
россия
мария захарова
сша
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МОСКВА, 27 дек, РИА Новости. Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения несмотря на инсинуации США о неспособности РФ обеспечить обслуживание и предоставление оригинальных запчастей для ремонта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам", - приводятся слова Захаровой в комментарии о готовности РФ продолжать поставки российского вооружения странам-партнерам и обеспечивать его техническое обслуживание и ремонт.Представитель МИД добавила, что Москва видит повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США, оказывающих давление на военно-политическое руководство стран, силовые структуры которых пользуются авиационной техникой российского производства РФ. Их цель – прекращение эксплуатации техники и передача ее Киеву."В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", - добавила Захарова.
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россия, мария захарова, сша, москва
Россия, Мария Захарова, США, Москва
15:18 27.12.2022 (обновлено: 15:28 27.12.2022)
 
Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД

МИД: Россия исполнит все обязательства перед партнерами по поставкам военной продукции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек, РИА Новости. Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения несмотря на инсинуации США о неспособности РФ обеспечить обслуживание и предоставление оригинальных запчастей для ремонта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам", - приводятся слова Захаровой в комментарии о готовности РФ продолжать поставки российского вооружения странам-партнерам и обеспечивать его техническое обслуживание и ремонт.
Представитель МИД добавила, что Москва видит повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США, оказывающих давление на военно-политическое руководство стран, силовые структуры которых пользуются авиационной техникой российского производства РФ. Их цель – прекращение эксплуатации техники и передача ее Киеву.
"В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 06:35
В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией
 
РоссияМария ЗахароваСШАМосква
 
 
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