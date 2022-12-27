https://ria.ru/20221227/obyazatelstva-1841681539.html

Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД

Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022

Россия исполнит обязательства по поставкам военной продукции, заявил МИД

Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения несмотря на инсинуации США о неспособности РФ обеспечить... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:28

россия

мария захарова

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 27 дек, РИА Новости. Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения несмотря на инсинуации США о неспособности РФ обеспечить обслуживание и предоставление оригинальных запчастей для ремонта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам", - приводятся слова Захаровой в комментарии о готовности РФ продолжать поставки российского вооружения странам-партнерам и обеспечивать его техническое обслуживание и ремонт.Представитель МИД добавила, что Москва видит повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США, оказывающих давление на военно-политическое руководство стран, силовые структуры которых пользуются авиационной техникой российского производства РФ. Их цель – прекращение эксплуатации техники и передача ее Киеву."В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20221225/knr-1841164500.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова, сша, москва