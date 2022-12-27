https://ria.ru/20221227/oborudovanie-1841660470.html
В Киеве заявили, что ждут от США оборудование для ремонта электросетей
В Киеве заявили, что ждут от США оборудование для ремонта электросетей - РИА Новости, 27.12.2022
В Киеве заявили, что ждут от США оборудование для ремонта электросетей
В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили, что правительство проработало вопрос поиска доступного критически важного оборудования в США, которое... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:34
2022-12-27T14:34
2022-12-27T14:40
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили, что правительство проработало вопрос поиска доступного критически важного оборудования в США, которое может быть направлено для ремонта украинских электросетей. Сообщается, что партнеры Украины, включая США, "делают все возможное, чтобы уменьшить ущерб" инфраструктуре страны. В ведомстве отметили, что более 53 миллионов долларов в поддержку электросетей Украины было выделено на критически важное оборудование для аварийного ремонта, с помощью которого можно восстановить магистраль системы электропередачи, которые имеют решающее значение для удержания света и тепла в домах потребителей в течение зимы. По информации генштаба, в период с 24 февраля для Украины было выделено почти 20 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. "Мы будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно отправить из Соединенных Штатов, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за границей оборудования, совместимого с украинской системой", - отмечается в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
14:34 27.12.2022 (обновлено: 14:40 27.12.2022)
В Киеве заявили, что ждут от США оборудование для ремонта электросетей
В генштабе ВСУ заявили, что ждут от США оборудование для ремонта электросетей на Украине
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили, что правительство проработало вопрос поиска доступного критически важного оборудования в США, которое может быть направлено для ремонта украинских электросетей.
Сообщается, что партнеры Украины, включая США, "делают все возможное, чтобы уменьшить ущерб" инфраструктуре страны.
"Администрация работала в партнерстве с Национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством, чтобы найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить на Украину для экстренной поддержки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что более 53 миллионов долларов в поддержку электросетей Украины было выделено на критически важное оборудование для аварийного ремонта, с помощью которого можно восстановить магистраль системы электропередачи, которые имеют решающее значение для удержания света и тепла в домах потребителей в течение зимы.
По информации генштаба, в период с 24 февраля для Украины было выделено почти 20 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. "Мы будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно отправить из Соединенных Штатов, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за границей оборудования, совместимого с украинской системой", - отмечается в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.