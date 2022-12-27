https://ria.ru/20221227/obligatsii-1841740192.html

Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ

Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ - РИА Новости, 27.12.2022

Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ

Минфин России не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, говорится в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:15

2022-12-27T18:15

2022-12-27T18:15

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин России не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, говорится в сообщении министерства. "В связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии "народных ОФЗ", в части содействия повышению финансовой грамотности населения и привлечения граждан на финансовые рынки возобновлять размещение данных облигаций, приостановленное с марта 2022 года, не планируется", - сообщил Минфин. В министерстве отмечают, что для физических лиц доступны для приобретения ОФЗ иных видов как на вторичном рынке, так и при первичном размещении. На рынке обращаются ОФЗ разных сроков до погашения (от нескольких месяцев до 20 лет) и видов: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН). Минфин также сообщил, что в связи с завершением финансового года и новогодними праздниками выкуп ОФЗ-н выпусков 53005, 53006, 53007, 53008 и 53009 будет осуществляться по 30 декабря 2022 года включительно. Заявки на выкуп будут принимать ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и "Почта Банк". В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно выкуп ОФЗ-н данных выпусков осуществляться не будет. С 9 января 2023 года обслуживание, погашение и выкуп находящихся в обращении ОФЗ-н будут осуществляться банками-агентами в прежнем режиме. Минфин РФ с 9 марта приостановил размещение народных ОФЗ в связи с ухудшением условий заимствований.

https://ria.ru/20221227/potrebkredity-1841737025.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), втб, сбербанк россии, промсвязьбанк, почта банк