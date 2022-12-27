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Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ - РИА Новости, 27.12.2022
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Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ
Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ - РИА Новости, 27.12.2022
Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ
Минфин России не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, говорится в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:15
2022-12-27T18:15
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
втб
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почта банк
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин России не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, говорится в сообщении министерства. "В связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии "народных ОФЗ", в части содействия повышению финансовой грамотности населения и привлечения граждан на финансовые рынки возобновлять размещение данных облигаций, приостановленное с марта 2022 года, не планируется", - сообщил Минфин. В министерстве отмечают, что для физических лиц доступны для приобретения ОФЗ иных видов как на вторичном рынке, так и при первичном размещении. На рынке обращаются ОФЗ разных сроков до погашения (от нескольких месяцев до 20 лет) и видов: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН). Минфин также сообщил, что в связи с завершением финансового года и новогодними праздниками выкуп ОФЗ-н выпусков 53005, 53006, 53007, 53008 и 53009 будет осуществляться по 30 декабря 2022 года включительно. Заявки на выкуп будут принимать ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и "Почта Банк". В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно выкуп ОФЗ-н данных выпусков осуществляться не будет. С 9 января 2023 года обслуживание, погашение и выкуп находящихся в обращении ОФЗ-н будут осуществляться банками-агентами в прежнем режиме. Минфин РФ с 9 марта приостановил размещение народных ОФЗ в связи с ухудшением условий заимствований.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), втб, сбербанк россии, промсвязьбанк, почта банк
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), ВТБ, Сбербанк России, Промсвязьбанк, Почта банк
18:15 27.12.2022
 
Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ

Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ, приостановленное в марте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в одном из отделений Сбербанка изучает буклет о приобретении облигаций федерального займа
Мужчина в одном из отделений Сбербанка изучает буклет о приобретении облигаций федерального займа - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в одном из отделений Сбербанка изучает буклет о приобретении облигаций федерального займа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин России не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, говорится в сообщении министерства.
"В связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии "народных ОФЗ", в части содействия повышению финансовой грамотности населения и привлечения граждан на финансовые рынки возобновлять размещение данных облигаций, приостановленное с марта 2022 года, не планируется", - сообщил Минфин.
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В министерстве отмечают, что для физических лиц доступны для приобретения ОФЗ иных видов как на вторичном рынке, так и при первичном размещении. На рынке обращаются ОФЗ разных сроков до погашения (от нескольких месяцев до 20 лет) и видов: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН).
Минфин также сообщил, что в связи с завершением финансового года и новогодними праздниками выкуп ОФЗ-н выпусков 53005, 53006, 53007, 53008 и 53009 будет осуществляться по 30 декабря 2022 года включительно. Заявки на выкуп будут принимать ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и "Почта Банк". В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно выкуп ОФЗ-н данных выпусков осуществляться не будет. С 9 января 2023 года обслуживание, погашение и выкуп находящихся в обращении ОФЗ-н будут осуществляться банками-агентами в прежнем режиме.
Минфин РФ с 9 марта приостановил размещение народных ОФЗ в связи с ухудшением условий заимствований.
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