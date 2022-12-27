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Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay - РИА Новости, 27.12.2022
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Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay
Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay - РИА Новости, 27.12.2022
Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay
Клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, в этом году стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:10
2022-12-27T17:10
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, в этом году стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay, аналитики банка подсчитали, что число бесконтактных платежей возросло за 12 месяцев почти на 319 процентов, что более чем вчетверо превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба банка."Клиенты Новикомбанка нарастили не только количество операций, но и объем транзакций.За прошедший год объем операций в сервисе Mir Pay увеличился на 396,94% в денежном выражении. При этом средний чек покупки увеличился с 504 рублей в ноябре 2021 до 598 рублей в ноябре 2022", - говорится в пресс-релизе.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
17:10 27.12.2022
 

Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, в этом году стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay, аналитики банка подсчитали, что число бесконтактных платежей возросло за 12 месяцев почти на 319 процентов, что более чем вчетверо превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
"Клиенты Новикомбанка нарастили не только количество операций, но и объем транзакций.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 15:31
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке рязанских предприятий
За прошедший год объем операций в сервисе Mir Pay увеличился на 396,94% в денежном выражении. При этом средний чек покупки увеличился с 504 рублей в ноябре 2021 до 598 рублей в ноябре 2022", - говорится в пресс-релизе.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкРоссия
 
 
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