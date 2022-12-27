https://ria.ru/20221227/novikombank-1841717251.html

Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay

Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay - РИА Новости, 27.12.2022

Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay

Клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, в этом году стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:10

2022-12-27T17:10

2022-12-27T17:10

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, в этом году стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay, аналитики банка подсчитали, что число бесконтактных платежей возросло за 12 месяцев почти на 319 процентов, что более чем вчетверо превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба банка."Клиенты Новикомбанка нарастили не только количество операций, но и объем транзакций.За прошедший год объем операций в сервисе Mir Pay увеличился на 396,94% в денежном выражении. При этом средний чек покупки увеличился с 504 рублей в ноябре 2021 до 598 рублей в ноябре 2022", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221223/finpodderzhka-1840868090.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия