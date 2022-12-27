https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане - РИА Новости, 27.12.2022
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане
Финансирование нацпроекта "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах составит 8,7 миллиарда рублей, из них около 3,4 миллиарда рублей будет выделено в следующем... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:23
2022-12-27T18:23
2022-12-27T18:23
республика татарстан
экономика
казань
нижнекамский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах составит 8,7 миллиарда рублей, из них около 3,4 миллиарда рублей будет выделено в следующем году, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков. В частности, по информации министра, в 2022 году в рамках нацпроекта проведены мероприятия более чем на 6,8 миллиарда рублей. Больше всего средств направлено на программу оздоровления Волги - 6,3 миллиарда рублей. Также были профинансированы проекты "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов". В 2023 году на проект "Оздоровление Волги" планируется направить более 2,8 миллиарда рублей, всего на мероприятия нацпроекта - почти 3,4 миллиарда рублей. Шадриков отметил, что главная цель работы министерства - снижение жалоб от населения по вопросам экологии. "Наш основной KPI - это ноль жалоб от населения", - подчеркнул он, добавив, что все проводимые мероприятия - это инструменты для достижения данной цели. В рамках нацпроекта планируются мероприятия по очистке и благоустройству реки Нокса в Казани и пойменного озера Каракуль в Нижнекамском районе. В ближайшие годы перед министерством стоят долгосрочные задачи по реконструкции очистных сооружений на реке Кама, повышение качества питьевой воды, подъем затопленных судов на реках республики, поднятие уровня реки Казанка и другие.
https://ria.ru/20221227/stantsii-1841559593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, нижнекамский район, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Нижнекамский район, Республика Татарстан (Татарстан)
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах
КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах составит 8,7 миллиарда рублей, из них около 3,4 миллиарда рублей будет выделено в следующем году, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.
"По национальному проекту "Экология" в 2019-2022 годах 29 мероприятий было проведено на сумму 14,1 миллиарда рублей… На 2023-2025 годы предусмотрено 8,7 миллиарда рублей", - сказал Шадриков журналистам.
В частности, по информации министра, в 2022 году в рамках нацпроекта проведены мероприятия более чем на 6,8 миллиарда рублей. Больше всего средств направлено на программу оздоровления Волги - 6,3 миллиарда рублей. Также были профинансированы проекты "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов".
В 2023 году на проект "Оздоровление Волги" планируется направить более 2,8 миллиарда рублей, всего на мероприятия нацпроекта - почти 3,4 миллиарда рублей.
Шадриков отметил, что главная цель работы министерства - снижение жалоб от населения по вопросам экологии. "Наш основной KPI - это ноль жалоб от населения", - подчеркнул он, добавив, что все проводимые мероприятия - это инструменты для достижения данной цели.
В рамках нацпроекта планируются мероприятия по очистке и благоустройству реки Нокса в Казани
и пойменного озера Каракуль в Нижнекамском районе
. В ближайшие годы перед министерством стоят долгосрочные задачи по реконструкции очистных сооружений на реке Кама, повышение качества питьевой воды, подъем затопленных судов на реках республики, поднятие уровня реки Казанка и другие.
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