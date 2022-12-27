https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html

Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане

Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане - РИА Новости, 27.12.2022

Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане

Финансирование нацпроекта "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах составит 8,7 миллиарда рублей, из них около 3,4 миллиарда рублей будет выделено в следующем... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:23

2022-12-27T18:23

2022-12-27T18:23

республика татарстан

экономика

казань

нижнекамский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Экология" в Татарстане в 2023-2025 годах составит 8,7 миллиарда рублей, из них около 3,4 миллиарда рублей будет выделено в следующем году, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков. В частности, по информации министра, в 2022 году в рамках нацпроекта проведены мероприятия более чем на 6,8 миллиарда рублей. Больше всего средств направлено на программу оздоровления Волги - 6,3 миллиарда рублей. Также были профинансированы проекты "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов". В 2023 году на проект "Оздоровление Волги" планируется направить более 2,8 миллиарда рублей, всего на мероприятия нацпроекта - почти 3,4 миллиарда рублей. Шадриков отметил, что главная цель работы министерства - снижение жалоб от населения по вопросам экологии. "Наш основной KPI - это ноль жалоб от населения", - подчеркнул он, добавив, что все проводимые мероприятия - это инструменты для достижения данной цели. В рамках нацпроекта планируются мероприятия по очистке и благоустройству реки Нокса в Казани и пойменного озера Каракуль в Нижнекамском районе. В ближайшие годы перед министерством стоят долгосрочные задачи по реконструкции очистных сооружений на реке Кама, повышение качества питьевой воды, подъем затопленных судов на реках республики, поднятие уровня реки Казанка и другие.

https://ria.ru/20221227/stantsii-1841559593.html

казань

нижнекамский район

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казань, нижнекамский район, республика татарстан (татарстан)