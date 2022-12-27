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В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью - РИА Новости, 27.12.2022
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В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью
В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью - РИА Новости, 27.12.2022
В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью
Ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши в Нижнем Новгороде, в результате малышу сломало руку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:48
2022-12-27T14:48
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши в Нижнем Новгороде, в результате малышу сломало руку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. "По версии следствия, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе произошел сход наледи, которая упала на 2-летнего ребенка. В результате травмы у ребенка диагностирован перелом руки", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за мониторинг и своевременную очистку крыши здания от наледи и снега", - подчеркивается в сообщении.
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нижний новгород
россия
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
14:48 27.12.2022
 
В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью

В Нижнем Новгороде ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши дома и сломала руку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши в Нижнем Новгороде, в результате малышу сломало руку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"По версии следствия, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе произошел сход наледи, которая упала на 2-летнего ребенка. В результате травмы у ребенка диагностирован перелом руки", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за мониторинг и своевременную очистку крыши здания от наледи и снега", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская область
 
 
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