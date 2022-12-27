https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html

В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью

В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью - РИА Новости, 27.12.2022

В Нижнем Новгороде двухлетнему ребенку сломало руку упавшей с крыши наледью

Ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши в Нижнем Новгороде, в результате малышу сломало руку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:48

2022-12-27T14:48

2022-12-27T14:48

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Ледяная глыба упала на маленького ребенка с крыши в Нижнем Новгороде, в результате малышу сломало руку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. "По версии следствия, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе произошел сход наледи, которая упала на 2-летнего ребенка. В результате травмы у ребенка диагностирован перелом руки", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за мониторинг и своевременную очистку крыши здания от наледи и снега", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221227/rebenok-1841642786.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область