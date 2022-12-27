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Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля - РИА Новости, 27.12.2022
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https://ria.ru/20221227/moskva-1841587436.html
Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля
Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля - РИА Новости, 27.12.2022
Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля
Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:09
2022-12-27T11:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Акция "Елочный круговорот" будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" жители выбрали удобные пункты приема хвойных деревьев и предложили альтернативные адреса. В общей сложности откроются 600 пунктов, они будут работать во всех административных округах. "В прошлом году в рамках "Елочного круговорота" горожане сдали на утилизацию рекордное число елок - около 49 тысяч, рассчитываем, что в этот раз показатель будет еще выше. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://ria.ru/20221226/biryukov-1841343438.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
11:09 27.12.2022
 

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Акция "Елочный круговорот" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Акция "Елочный круговорот" будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" жители выбрали удобные пункты приема хвойных деревьев и предложили альтернативные адреса. В общей сложности откроются 600 пунктов, они будут работать во всех административных округах.
"В прошлом году в рамках "Елочного круговорота" горожане сдали на утилизацию рекордное число елок - около 49 тысяч, рассчитываем, что в этот раз показатель будет еще выше. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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