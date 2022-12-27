https://ria.ru/20221227/moskva-1841587436.html

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля - РИА Новости, 27.12.2022

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:09

2022-12-27T11:09

2022-12-27T11:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 26 февраля 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Акция "Елочный круговорот" будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" жители выбрали удобные пункты приема хвойных деревьев и предложили альтернативные адреса. В общей сложности откроются 600 пунктов, они будут работать во всех административных округах. "В прошлом году в рамках "Елочного круговорота" горожане сдали на утилизацию рекордное число елок - около 49 тысяч, рассчитываем, что в этот раз показатель будет еще выше. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

https://ria.ru/20221226/biryukov-1841343438.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы