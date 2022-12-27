https://ria.ru/20221227/morpekh-1841567614.html
В Японии американский морпех угнал машину и устроил ДТП
В Японии американский морпех угнал машину и устроил ДТП - РИА Новости, 27.12.2022
В Японии американский морпех угнал машину и устроил ДТП
МИД Японии выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что морской пехотинец с дислоцированной в Японии американской базы угнал машину, а затем совершил на ней... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:09
2022-12-27T10:09
2022-12-27T10:09
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ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. МИД Японии выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что морской пехотинец с дислоцированной в Японии американской базы угнал машину, а затем совершил на ней ДТП, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. "В городе Ивакуни (где расположена американская база – ред.) 3 декабря морской пехотинец США похитил машину и совершил ДТП. Это вызывает крайнее сожаление. Правительство Японии обратилось к американской стороне с просьбой усилить дисциплину, а также проявить серьезное отношение к пострадавшей стороне", - сказал Хаяси. Он также отметил, что подобные происшествия со стороны американских военных вызывают беспокойство местного населения. Согласно двустороннему соглашению, американская сторона не обязана выдавать Японии военнослужащих, совершивших преступление на территории Японии.
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в мире, есимаса хаяси, япония, сша
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, США
В Японии американский морпех угнал машину и устроил ДТП
В МИД Японии выразили крайнее сожаление из-за инцидента с американским морпехом-угонщиком
ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. МИД Японии выразил "крайнее сожаление" в связи с тем, что морской пехотинец с дислоцированной в Японии американской базы угнал машину, а затем совершил на ней ДТП, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.
"В городе Ивакуни (где расположена американская база – ред.) 3 декабря морской пехотинец США
похитил машину и совершил ДТП. Это вызывает крайнее сожаление. Правительство Японии обратилось к американской стороне с просьбой усилить дисциплину, а также проявить серьезное отношение к пострадавшей стороне", - сказал Хаяси.
Он также отметил, что подобные происшествия со стороны американских военных вызывают беспокойство местного населения.
Согласно двустороннему соглашению, американская сторона не обязана выдавать Японии военнослужащих, совершивших преступление на территории Японии.