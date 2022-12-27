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Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России - РИА Новости, 27.12.2022
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Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России - РИА Новости, 27.12.2022
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что угрозы возможного "нападения" на страну со стороны... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:00
2022-12-27T03:00
в мире
игорь гросу
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что угрозы возможного "нападения" на страну со стороны России нет. Ранее глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. "Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию) мы не видим", - сказал Гросу в эфире телеканала ТВ-8. При этом лидер ПДС считает, что Молдавия сталкивается с элементами "гибридной войны". "Это и кибератаки, и пропаганда, которая ведется в СМИ", - добавил он. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221226/moldaviya-1841502702.html
https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840908182.html
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в мире, игорь гросу, сергей шойгу, молдавия, россия, украина
В мире, Игорь Гросу, Сергей Шойгу, Молдавия, Россия, Украина
03:00 27.12.2022
 
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России

Спикер парламента Гросу: угрозы возможного "нападения" на Молдавию со стороны России нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСпикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии Действие и Солидарность Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что угрозы возможного "нападения" на страну со стороны России нет.
Ранее глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
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"Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию) мы не видим", - сказал Гросу в эфире телеканала ТВ-8.
При этом лидер ПДС считает, что Молдавия сталкивается с элементами "гибридной войны". "Это и кибератаки, и пропаганда, которая ведется в СМИ", - добавил он.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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