Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
Спикер парламента Гросу: угрозы возможного "нападения" на Молдавию со стороны России нет
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСпикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что угрозы возможного "нападения" на страну со стороны России нет.
Ранее глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
"Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию) мы не видим", - сказал Гросу в эфире телеканала ТВ-8.
При этом лидер ПДС считает, что Молдавия сталкивается с элементами "гибридной войны". "Это и кибератаки, и пропаганда, которая ведется в СМИ", - добавил он.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.