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В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС - РИА Новости, 27.12.2022
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В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС
В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС - РИА Новости, 27.12.2022
В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС
"Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:59
2022-12-27T18:59
экономика
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора. Ранее во вторник ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг в мае в среднем на 12%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Уточняется, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования". В начале октября в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении "Мегафона", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы. В ФАС уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" было возбуждено в соответствии с частью первой статьи 14.31 КоАП РФ о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Штраф по вышеуказанной статье для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html
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экономика, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Мегафон, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
18:59 27.12.2022
 
В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС

В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС о снижении тарифов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.
Ранее во вторник ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг в мае в среднем на 12%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Уточняется, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".
"Мы пока не получили решение ФАС. Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС", - отметили в "Мегафоне".
В начале октября в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении "Мегафона", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы.
В ФАС уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" было возбуждено в соответствии с частью первой статьи 14.31 КоАП РФ о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Штраф по вышеуказанной статье для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 08:36
"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании
 
ЭкономикаМегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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