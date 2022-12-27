https://ria.ru/20221227/megafon-1841751744.html

В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС

В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС - РИА Новости, 27.12.2022

В "Мегафоне" сообщили, что пока не получали предписания ФАС

"Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:59

2022-12-27T18:59

2022-12-27T18:59

экономика

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора. Ранее во вторник ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг в мае в среднем на 12%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Уточняется, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования". В начале октября в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении "Мегафона", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы. В ФАС уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" было возбуждено в соответствии с частью первой статьи 14.31 КоАП РФ о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Штраф по вышеуказанной статье для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html

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экономика, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)