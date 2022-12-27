https://ria.ru/20221227/marikhuana-1841700985.html

В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны

В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.12.2022

В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны

Под Херсоном в заброшенном коровнике нашли 666 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:17

2022-12-27T16:17

2022-12-27T17:24

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Под Херсоном в заброшенном коровнике нашли 666 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.Оперативники обнаружили и изъяли 123 коробки с марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркотического растения. Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 228 УК России. Задержанных заключили под стражу, отметили в пресс-службе ведомства."Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других мест культивирования запрещенных растений и каналов сбыта наркотических средств", — добавили в пресс-службе.Следователи выясняют все детали преступления.

https://ria.ru/20221226/narkotiki-1841360510.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , происшествия