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В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.12.2022
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В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны
В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.12.2022
В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны
Под Херсоном в заброшенном коровнике нашли 666 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:17
2022-12-27T17:24
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Под Херсоном в заброшенном коровнике нашли 666 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.Оперативники обнаружили и изъяли 123 коробки с марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркотического растения. Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 228 УК России. Задержанных заключили под стражу, отметили в пресс-службе ведомства."Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других мест культивирования запрещенных растений и каналов сбыта наркотических средств", — добавили в пресс-службе.Следователи выясняют все детали преступления.
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
16:17 27.12.2022 (обновлено: 17:24 27.12.2022)
 
В заброшенном коровнике под Херсоном нашли 666 килограммов марихуаны

В коровнике в Херсонской области нашли 666 килограммов марихуаны, хозяев склада задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Под Херсоном в заброшенном коровнике нашли 666 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

"В Херсонской области <...> задержаны двое жителей Чаплинского муниципального округа 1973 и 1985 года рождения. Злоумышленники организовали временное хранение запрещенных веществ в заброшенном коровнике", — сказано в релизе.

Оперативники обнаружили и изъяли 123 коробки с марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркотического растения.
Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 228 УК России. Задержанных заключили под стражу, отметили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других мест культивирования запрещенных растений и каналов сбыта наркотических средств", — добавили в пресс-службе.
Следователи выясняют все детали преступления.
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