https://ria.ru/20221227/lnr-1841667542.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
Украинские войска на Купянском направлении потеряли за сутки до 30 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:46
2022-12-27T14:46
2022-12-27T14:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска на Купянском направлении потеряли за сутки до 30 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Луганская Народная Республика
14:46 27.12.2022 (обновлено: 14:51 27.12.2022)
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении в ЛНР