https://ria.ru/20221227/lnr-1841667542.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 27.12.2022

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

Украинские войска на Купянском направлении потеряли за сутки до 30 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:46

2022-12-27T14:46

2022-12-27T14:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска на Купянском направлении потеряли за сутки до 30 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, луганская народная республика