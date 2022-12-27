https://ria.ru/20221227/kurs-1841736054.html

Курс доллара превысил 71 рубль

Курс доллара превысил 71 рубль - РИА Новости, 27.12.2022

Курс доллара превысил 71 рубль

Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:02

2022-12-27T18:02

2022-12-27T18:16

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экономика

московская биржа

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск растёт на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня - на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро - на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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