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Курс доллара превысил 71 рубль
Курс доллара превысил 71 рубль - РИА Новости, 27.12.2022
Курс доллара превысил 71 рубль
Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:02
2022-12-27T18:02
2022-12-27T18:16
курс доллара
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск растёт на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня - на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро - на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара, Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль, евро, Россия, Курс рубля, Валюта, Динамика курсов валют
18:02 27.12.2022 (обновлено: 18:16 27.12.2022)
Курс доллара превысил 71 рубль
Курс евро на Мосбирже вырос до 76,03 рубля, доллар — 71,17 рубля, юань — 10,08 рубля