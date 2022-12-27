https://ria.ru/20221227/kurs-1841701221.html

Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля - РИА Новости, 27.12.2022

Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,49 рубля - до 69,9346 рубля, курс юаня - на 21,24 копейки, до 9,9457 рубля, евро - на РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:17

2022-12-27T16:17

2022-12-27T16:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,49 рубля - до 69,9346 рубля, курс юаня - на 21,24 копейки, до 9,9457 рубля, евро - на 1,56 рубля, до 74,1829 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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