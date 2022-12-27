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Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля - РИА Новости, 27.12.2022
Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,49 рубля - до 69,9346 рубля, курс юаня - на 21,24 копейки, до 9,9457 рубля, евро - на РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:17
2022-12-27T16:17
2022-12-27T16:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
доллар
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,49 рубля - до 69,9346 рубля, курс юаня - на 21,24 копейки, до 9,9457 рубля, евро - на 1,56 рубля, до 74,1829 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, рубль, курс рубля, курс доллара, евро, юань, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Доллар, Рубль, Курс рубля, Курс доллара, евро, Юань, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на среду составил 69,93 рубля
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на среду, вырос до 69,93 рубля, евро — до 74,18