https://ria.ru/20221227/kosovo-1841727245.html
Сербы на севере Косово установили на дорогах новые баррикады
Сербы на севере Косово установили на дорогах новые баррикады - РИА Новости, 27.12.2022
Сербы на севере Косово установили на дорогах новые баррикады
Сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады, сообщил портал Kosovo Online. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:35
2022-12-27T17:35
2022-12-27T18:25
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады, сообщил портал Kosovo Online. На видеозаписи, приводимой изданием, видно несколько грузовиков, заблокировавших дорогу. Сербы заявили, что уберут заграждения только после того, как Приштина выполнит их требования. Так, протестующие хотят освобождения лиц, задержанных косовоалбанскими властями, а также вывода специальных полицейских сил, размещенных в северной части региона.Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент страны Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия
17:35 27.12.2022 (обновлено: 18:25 27.12.2022)
Сербы на севере Косово установили на дорогах новые баррикады
Kosovo Online: сербы в Косовска-Митровице установили на дорогах новые баррикады
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады, сообщил портал Kosovo Online
.
"Этим утром новое заграждение было установлено в районе Бошнячка Махала у технической школы", — уточнил портал.
На видеозаписи, приводимой изданием, видно несколько грузовиков, заблокировавших дорогу.
Сербы заявили, что уберут заграждения только после того, как Приштина выполнит их требования. Так, протестующие хотят освобождения лиц, задержанных косовоалбанскими властями, а также вывода специальных полицейских сил, размещенных в северной части региона.
Ранее министр обороны Сербии
Милош Вучевич сообщил, что президент страны Александр Вучич
приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.
Премьер Косово Альбин Курти
15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии
заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС
. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО
KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН
1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
Часть стран ЕС — Испания
, Греция
, Кипр
, Словакия
и Румыния
— не признают Косово.