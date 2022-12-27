https://ria.ru/20221227/koronavirus-1841586143.html

В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19

Более 5000 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:05

2022-12-27T11:05

2022-12-27T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 5000 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1262 человека, на 139% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 63 регионах, снижение - в восьми регионах, ситуация не изменилась в 14 субъектах РФ. "Выздоровели за сутки 7692 человека, или на 37,9% больше в сравнении с 26 декабря 2022 года. Выявлено 5197 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия