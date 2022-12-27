https://ria.ru/20221227/koronavirus-1841586143.html
В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19
Более 5000 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:05
2022-12-27T11:05
2022-12-27T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 5000 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1262 человека, на 139% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 63 регионах, снижение - в восьми регионах, ситуация не изменилась в 14 субъектах РФ. "Выздоровели за сутки 7692 человека, или на 37,9% больше в сравнении с 26 декабря 2022 года. Выявлено 5197 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Россия
В России за сутки госпитализировали 1262 человека с COVID-19
В России за сутки выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом