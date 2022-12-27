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Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/koordinaty-1841551421.html
Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России
Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 27.12.2022
Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России
Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:07
2022-12-27T10:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России. "Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. Все материалы переданы в органы юстиции", — рассказал РИА Новости представитель местных правоохранительных органов.Оперативники пояснили, что 21-летняя девушка "находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах". В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. По данным Минобороны, вывезли более 115 тысяч человек.Правобережная часть Херсонской области, включая Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20221226/diversanty-1841456255.html
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Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России
Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все".
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херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
08:07 27.12.2022 (обновлено: 10:50 27.12.2022)
 
Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России

Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
"Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. Все материалы переданы в органы юстиции", — рассказал РИА Новости представитель местных правоохранительных органов.
Оперативники пояснили, что 21-летняя девушка "находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. По данным Минобороны, вывезли более 115 тысяч человек.
Правобережная часть Херсонской области, включая Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.
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