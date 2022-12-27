https://ria.ru/20221227/koordinaty-1841551421.html

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 27.12.2022

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России

Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:07

2022-12-27T08:07

2022-12-27T10:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России. "Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. Все материалы переданы в органы юстиции", — рассказал РИА Новости представитель местных правоохранительных органов.Оперативники пояснили, что 21-летняя девушка "находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах". В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. По данным Минобороны, вывезли более 115 тысяч человек.Правобережная часть Херсонской области, включая Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20221226/diversanty-1841456255.html

херсонская область

россия

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Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все". 2022-12-27T08:07 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , россия