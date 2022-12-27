https://ria.ru/20221227/kndr-1841544817.html

СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире

СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в понедельник участие в торжественном заседании по случаю 50-летию принятия конституции Северной Кореи, которая была названа на... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T03:30

2022-12-27T03:30

2022-12-27T03:47

ким чен ын

пхеньян

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12fb5680e9cde9bdce33248eeb25be7f.jpg

СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в понедельник участие в торжественном заседании по случаю 50-летию принятия конституции Северной Кореи, которая была названа на мероприятии "самой превосходной и сильной в мире", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Заседание прошло накануне вечером во Дворце съездов "Мансудэ". В нем приняли участие члены президиума политбюро ЦК ТПК, а также члены партии и правительства, ответственные работники силовых ведомств, депутаты Верховного народного собрания (ВНС) в Пхеньяне, участники 6-го пленума ЦК ТПК восьмого созыва, руководящие работники в законодательной области и из органов юстиции. Член президиума политбюро ЦК ТПК, 1-й зампред Госсовета КНДР, председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ выступил с докладом. Он назвал конституцию КНДР "самым мудрым" сводом законов, "небывалой и оригинальной" политической хартией, а также отметил, что открывается новая страница в строительстве законов социализма, достигаются "грандиозные перемены" в развитии КНДР. "Чхве Рён Хэ отметил, что конституция КНДР и впредь будет превосходно выполнять историческую миссию как оружия, мощно стимулирующего дело строительства могучего государства, а также выразил от лица всего северокорейского народа горячую поддержку нашей самой превосходной и сильной в мире социалистической конституции", - говорится в сообщении ЦТАК. Чиновник также подчеркнул, что "стремительное развитие" страны является блестящим результатом "выдающегося руководства" Ким Чен Ына. Конституция КНДР была принята Верховным народным собранием страны 27 декабря 1972 года.

https://ria.ru/20221227/kndr-1841539975.html

https://ria.ru/20221121/kndr-1833060903.html

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын, пхеньян, в мире