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СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире - РИА Новости, 27.12.2022
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СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире
СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в понедельник участие в торжественном заседании по случаю 50-летию принятия конституции Северной Кореи, которая была названа на... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:30
2022-12-27T03:47
ким чен ын
пхеньян
в мире
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в понедельник участие в торжественном заседании по случаю 50-летию принятия конституции Северной Кореи, которая была названа на мероприятии "самой превосходной и сильной в мире", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Заседание прошло накануне вечером во Дворце съездов "Мансудэ". В нем приняли участие члены президиума политбюро ЦК ТПК, а также члены партии и правительства, ответственные работники силовых ведомств, депутаты Верховного народного собрания (ВНС) в Пхеньяне, участники 6-го пленума ЦК ТПК восьмого созыва, руководящие работники в законодательной области и из органов юстиции. Член президиума политбюро ЦК ТПК, 1-й зампред Госсовета КНДР, председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ выступил с докладом. Он назвал конституцию КНДР "самым мудрым" сводом законов, "небывалой и оригинальной" политической хартией, а также отметил, что открывается новая страница в строительстве законов социализма, достигаются "грандиозные перемены" в развитии КНДР. "Чхве Рён Хэ отметил, что конституция КНДР и впредь будет превосходно выполнять историческую миссию как оружия, мощно стимулирующего дело строительства могучего государства, а также выразил от лица всего северокорейского народа горячую поддержку нашей самой превосходной и сильной в мире социалистической конституции", - говорится в сообщении ЦТАК. Чиновник также подчеркнул, что "стремительное развитие" страны является блестящим результатом "выдающегося руководства" Ким Чен Ына. Конституция КНДР была принята Верховным народным собранием страны 27 декабря 1972 года.
https://ria.ru/20221227/kndr-1841539975.html
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ким чен ын, пхеньян, в мире
Ким Чен Ын, Пхеньян, В мире
03:30 27.12.2022 (обновлено: 03:47 27.12.2022)
 
СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире

ЦТАК: на заседании Трудовой партии власти назвали конституцию страны самой мудрой в мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в понедельник участие в торжественном заседании по случаю 50-летию принятия конституции Северной Кореи, которая была названа на мероприятии "самой превосходной и сильной в мире", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Заседание прошло накануне вечером во Дворце съездов "Мансудэ". В нем приняли участие члены президиума политбюро ЦК ТПК, а также члены партии и правительства, ответственные работники силовых ведомств, депутаты Верховного народного собрания (ВНС) в Пхеньяне, участники 6-го пленума ЦК ТПК восьмого созыва, руководящие работники в законодательной области и из органов юстиции.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
00:45
СМИ: КНДР проводит заседание Трудовой партии при участии Ким Чен Ына
Член президиума политбюро ЦК ТПК, 1-й зампред Госсовета КНДР, председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ выступил с докладом. Он назвал конституцию КНДР "самым мудрым" сводом законов, "небывалой и оригинальной" политической хартией, а также отметил, что открывается новая страница в строительстве законов социализма, достигаются "грандиозные перемены" в развитии КНДР.
"Чхве Рён Хэ отметил, что конституция КНДР и впредь будет превосходно выполнять историческую миссию как оружия, мощно стимулирующего дело строительства могучего государства, а также выразил от лица всего северокорейского народа горячую поддержку нашей самой превосходной и сильной в мире социалистической конституции", - говорится в сообщении ЦТАК.
Чиновник также подчеркнул, что "стремительное развитие" страны является блестящим результатом "выдающегося руководства" Ким Чен Ына.
Конституция КНДР была принята Верховным народным собранием страны 27 декабря 1972 года.
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