https://ria.ru/20221227/kapital-1841667354.html

Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала

Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала - РИА Новости, 27.12.2022

Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала

Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:45

2022-12-27T14:45

2022-12-27T14:55

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны. У бизнеса должны быть какие-нибудь люфты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала.

https://ria.ru/20221225/poshliny-1841156804.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, андрей белоусов