https://ria.ru/20221227/kapital-1841667354.html
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала
Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:45
2022-12-27T14:45
2022-12-27T14:55
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны. У бизнеса должны быть какие-нибудь люфты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала.
https://ria.ru/20221225/poshliny-1841156804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов
14:45 27.12.2022 (обновлено: 14:55 27.12.2022)
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала
Вице-премьер Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны