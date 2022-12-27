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Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала - РИА Новости, 27.12.2022
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Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала
Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:45
2022-12-27T14:55
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны. У бизнеса должны быть какие-нибудь люфты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала.
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экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов
14:45 27.12.2022 (обновлено: 14:55 27.12.2022)
 
Белоусов не видит необходимости в новых ограничениях на отток капитала

Вице-премьер Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дополнительные ограничения на отток капитала в РФ не нужны - их уже ввели западные партнеры, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны. У бизнеса должны быть какие-нибудь люфты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала.
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ЭкономикаРоссияАндрей Белоусов
 
 
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