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Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 27.12.2022
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Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 27.12.2022
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению преступления, получила восемь лет колонии, сообщило СУСК по Ярославской области. Следствием и судом установлено, что 32-летний мужчина в пьяном состоянии начал развращать свою 13-летнюю падчерицу в марте 2021 года. Причем делал он это в присутствии своей супруги, матери девочки. Впоследствии он занимался этим регулярно, в том числе и насиловал девочку. Кроме того, отмечает СУСК, в один из дней марта 2021 года отчим избил падчерицу, а затем, намотав ее волосы на кулак, ударил головой об кровать. "Злоумышленник приговорен судом к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания", - информирует следственное управление.
https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
17:53 27.12.2022
 
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы

Жителя Ярославля приговорили к 16 годам колонии за изнасилование 13-летней падчерицы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле суда
Статуя Фемиды в холле суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле суда. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению преступления, получила восемь лет колонии, сообщило СУСК по Ярославской области.
Следствием и судом установлено, что 32-летний мужчина в пьяном состоянии начал развращать свою 13-летнюю падчерицу в марте 2021 года. Причем делал он это в присутствии своей супруги, матери девочки. Впоследствии он занимался этим регулярно, в том числе и насиловал девочку. Кроме того, отмечает СУСК, в один из дней марта 2021 года отчим избил падчерицу, а затем, намотав ее волосы на кулак, ударил головой об кровать.
"Злоумышленник приговорен судом к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания", - информирует следственное управление.
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