https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html

Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы

Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 27.12.2022

Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы

Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению преступления, получила восемь лет колонии, сообщило СУСК по Ярославской области. Следствием и судом установлено, что 32-летний мужчина в пьяном состоянии начал развращать свою 13-летнюю падчерицу в марте 2021 года. Причем делал он это в присутствии своей супруги, матери девочки. Впоследствии он занимался этим регулярно, в том числе и насиловал девочку. Кроме того, отмечает СУСК, в один из дней марта 2021 года отчим избил падчерицу, а затем, намотав ее волосы на кулак, ударил головой об кровать. "Злоумышленник приговорен судом к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль, ярославская область