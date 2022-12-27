https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 27.12.2022
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
происшествия
ярославль
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Житель Ярославля, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, приговорен судом к 16 годам лишения свободы, а мать девочки, которая не противодействовала совершению преступления, получила восемь лет колонии, сообщило СУСК по Ярославской области. Следствием и судом установлено, что 32-летний мужчина в пьяном состоянии начал развращать свою 13-летнюю падчерицу в марте 2021 года. Причем делал он это в присутствии своей супруги, матери девочки. Впоследствии он занимался этим регулярно, в том числе и насиловал девочку. Кроме того, отмечает СУСК, в один из дней марта 2021 года отчим избил падчерицу, а затем, намотав ее волосы на кулак, ударил головой об кровать. "Злоумышленник приговорен судом к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания", - информирует следственное управление.
https://ria.ru/20221225/losi-1841246262.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
Жителя Ярославля приговорили к 16 годам колонии за изнасилование 13-летней падчерицы