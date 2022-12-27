https://ria.ru/20221227/it-spetsialisty-1841693862.html

Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов

Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов - РИА Новости, 27.12.2022

Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения в регион уехавших в этом году за границу специалистов IT-отрасли, и призвал... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:54

2022-12-27T15:54

2022-12-27T15:54

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения в регион уехавших в этом году за границу специалистов IT-отрасли, и призвал общественность быть осторожнее с оценкой их поступка. Выступая с подведением итогов работы регионального правительства, Никитин отметил, что "мы живем в непростой период, которому свойственны глубокие эмоциональные потрясения, но нужно смотреть в завтрашний день". "Мы ждем, когда нижегородские айтишники, программисты, творческие креативные люди вернутся обратно в свой родной Нижний", - сказал Никитин. Он также призывал "быть более осторожными и прагматичными в своих эмоциональных оценках наших граждан, которые временно, на наш взгляд, уехали за границу". "Мы должны осознавать, что они тоже наше богатство, бесценный результат многолетней работы, учебы, созидания", - добавил Никитин. По его словам, в противном случае понадобятся многие годы, 10-15 лет, чтобы восполнить этот пробел. Он также отметил, что уехавшие "вернутся, поняв, что на чужбине они никому не нужны".

https://ria.ru/20221215/it-1838976375.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

глеб никитин, нижегородская область