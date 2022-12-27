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Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов - РИА Новости, 27.12.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221227/it-spetsialisty-1841693862.html
Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов
Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов - РИА Новости, 27.12.2022
Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения в регион уехавших в этом году за границу специалистов IT-отрасли, и призвал... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:54
2022-12-27T15:54
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения в регион уехавших в этом году за границу специалистов IT-отрасли, и призвал общественность быть осторожнее с оценкой их поступка. Выступая с подведением итогов работы регионального правительства, Никитин отметил, что "мы живем в непростой период, которому свойственны глубокие эмоциональные потрясения, но нужно смотреть в завтрашний день". "Мы ждем, когда нижегородские айтишники, программисты, творческие креативные люди вернутся обратно в свой родной Нижний", - сказал Никитин. Он также призывал "быть более осторожными и прагматичными в своих эмоциональных оценках наших граждан, которые временно, на наш взгляд, уехали за границу". "Мы должны осознавать, что они тоже наше богатство, бесценный результат многолетней работы, учебы, созидания", - добавил Никитин. По его словам, в противном случае понадобятся многие годы, 10-15 лет, чтобы восполнить этот пробел. Он также отметил, что уехавшие "вернутся, поняв, что на чужбине они никому не нужны".
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глеб никитин, нижегородская область
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область
15:54 27.12.2022
 

Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения уехавших IT-специалистов

© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Правительство Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ждет возвращения в регион уехавших в этом году за границу специалистов IT-отрасли, и призвал общественность быть осторожнее с оценкой их поступка.
Выступая с подведением итогов работы регионального правительства, Никитин отметил, что "мы живем в непростой период, которому свойственны глубокие эмоциональные потрясения, но нужно смотреть в завтрашний день".
"Мы ждем, когда нижегородские айтишники, программисты, творческие креативные люди вернутся обратно в свой родной Нижний", - сказал Никитин.
Он также призывал "быть более осторожными и прагматичными в своих эмоциональных оценках наших граждан, которые временно, на наш взгляд, уехали за границу". "Мы должны осознавать, что они тоже наше богатство, бесценный результат многолетней работы, учебы, созидания", - добавил Никитин.
По его словам, в противном случае понадобятся многие годы, 10-15 лет, чтобы восполнить этот пробел. Он также отметил, что уехавшие "вернутся, поняв, что на чужбине они никому не нужны".
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская область
 
 
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