https://ria.ru/20221227/ispaniya-1841724608.html

Премьер Испании объявил о новом антикризисном пакете помощи

Премьер Испании объявил о новом антикризисном пакете помощи - РИА Новости, 27.12.2022

Премьер Испании объявил о новом антикризисном пакете помощи

Правительство Испании одобрило новый пакет помощи на 10 миллиардов евро для финансовой защиты граждан страны в условиях кризиса, заявил во вторник председатель... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:28

2022-12-27T17:28

2022-12-27T17:28

педро санчес

испания

в мире

экономика

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МАДРИД, 27 дек - РИА Новости. Правительство Испании одобрило новый пакет помощи на 10 миллиардов евро для финансовой защиты граждан страны в условиях кризиса, заявил во вторник председатель правительства королевства Педро Санчес во время своего выступления перед Советом министров. "Мы уже выделили более 35 миллиардов евро, к которым нужно добавить еще 10 миллиардов, которые мы утвердили сегодня в рамках этого пакета помощи, чтобы дать ответ на социальные и экономические последствия войны, которую начал (президент РФ Владимир – ред.) Путин на Украине. Таким образом, мы выделили 45 миллиардов евро на защиту среднего класса и рабочих нашей страны перед лицом роста стоимости жизни, энергии и продуктов питания", — сказал он. Одним из ключевых аспектов пакета помощи является снижение НДС на определенные продукты из потребительской корзины с целью смягчения последствий инфляции. Так, правительство на шесть месяцев отменило НДС размером в 4% на все основные продукты питания, включая хлеб и молоко, а также снизило НДС на масло и макароны с 10% до 5%. Санчес также объявил, что с 1 января семьи с годовым доходом менее 27 000 евро получат доступ к единоразовой финансовой выплате размером в 200 евро. По оценкам правительства, этой инициативой смогут воспользоваться более 4,2 миллионов семей. Кроме того еще на шесть месяцев продлевается действия ряда мер, предусмотренных королевскими указами от марта и июля. В частности, продлеваются скидки на электроэнергию и газ, запрещается выселение финансово уязвимых семей, продлевается максимальный 2%-ный рост арендной платы до 31 декабря 2023 года. Годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

https://ria.ru/20221225/korol-1841251288.html

https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html

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педро санчес, испания, в мире, экономика