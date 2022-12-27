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МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией - РИА Новости, 27.12.2022
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МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией
МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией - РИА Новости, 27.12.2022
МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с делегацией Государственной думы РФ выразил готовность расширять сотрудничество с Москвой в сфере... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:30
2022-12-27T05:30
хосейн амир абдоллахиан
россия
москва
мид ирана
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с делегацией Государственной думы РФ выразил готовность расширять сотрудничество с Москвой в сфере частного сектора, сообщило в понедельник агентство IRNA. "Выразив удовлетворение ростом объема коммерческих сделок между двумя странами, министр иностранных дел подчеркнул необходимость увеличения доли частного сектора в сфере экономического сотрудничества и заявил о готовности МИД Ирана оказать содействие в этом вопросе", - говорится в сообщении агентства.
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хосейн амир абдоллахиан, россия, москва, мид ирана
Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Москва, МИД Ирана
05:30 27.12.2022
 
МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией

МИД Ирана заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере частного сектора

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с делегацией Государственной думы РФ выразил готовность расширять сотрудничество с Москвой в сфере частного сектора, сообщило в понедельник агентство IRNA.
"Выразив удовлетворение ростом объема коммерческих сделок между двумя странами, министр иностранных дел подчеркнул необходимость увеличения доли частного сектора в сфере экономического сотрудничества и заявил о готовности МИД Ирана оказать содействие в этом вопросе", - говорится в сообщении агентства.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Хайям, созданным в России по заказу Ирана - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:58
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
 
Хосейн Амир АбдоллахианРоссияМоскваМИД Ирана
 
 
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