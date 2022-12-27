https://ria.ru/20221227/iran-1841546564.html

МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией

МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией - РИА Новости, 27.12.2022

МИД Ирана готов расширить сотрудничество частного сектора с Россией

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с делегацией Государственной думы РФ выразил готовность расширять сотрудничество с Москвой в сфере... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:30

2022-12-27T05:30

2022-12-27T05:30

хосейн амир абдоллахиан

россия

москва

мид ирана

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с делегацией Государственной думы РФ выразил готовность расширять сотрудничество с Москвой в сфере частного сектора, сообщило в понедельник агентство IRNA. "Выразив удовлетворение ростом объема коммерческих сделок между двумя странами, министр иностранных дел подчеркнул необходимость увеличения доли частного сектора в сфере экономического сотрудничества и заявил о готовности МИД Ирана оказать содействие в этом вопросе", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20221214/kosmos-1838660900.html

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хосейн амир абдоллахиан, россия, москва, мид ирана