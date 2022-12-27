Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221227/gorsluzhby-1841677325.html
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице - РИА Новости, 27.12.2022
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице
Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:07
2022-12-27T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:91:3037:1799_1920x0_80_0_0_f043a142b8320cb8b4460458b9c2b882.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221227/moskva-1841544534.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c18ffb8cf53421efeca92fc2f00b514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Снегопад в Москве, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
15:07 27.12.2022
 

Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Занесенные снегом автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 03:06Новый год — 2023
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала