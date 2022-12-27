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Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице - РИА Новости, 27.12.2022
Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице
Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:07
2022-12-27T15:07
2022-12-27T15:07
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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