https://ria.ru/20221227/gorsluzhby-1841677325.html

Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице

Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице - РИА Новости, 27.12.2022

Городские службы Москвы проводят подготовку к сильному снегу и гололедице

Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:07

2022-12-27T15:07

2022-12-27T15:07

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москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы, общество