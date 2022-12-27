https://ria.ru/20221227/germaniya-1841755384.html

В Германии отказались поддерживать нормальные отношения с Россией

В Германии отказались поддерживать нормальные отношения с Россией - РИА Новости, 27.12.2022

В Германии отказались поддерживать нормальные отношения с Россией

Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:14

2022-12-27T19:14

2022-12-27T21:06

политика

россия

германия

анналена бербок

украина

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.Министр добавила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://ria.ru/20221227/germaniya-1841613358.html

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политика, россия, германия, анналена бербок, украина