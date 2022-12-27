https://ria.ru/20221227/geologorazvedka-1841765939.html

"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море

"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море - РИА Новости, 27.12.2022

"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море

Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:15

2022-12-27T20:15

2022-12-27T20:50

карское море

экономика

газпром нефть

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/22/1531362252_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4648e82ec2e576b220d7e5b00cfda6f5.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.В распоряжении уточняется, что это Салетинский участок, расположенный в Обской губе в Карском море.С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна - в декабре-январе и июне-июле.

https://ria.ru/20221013/arktika-1823613529.html

карское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карское море, экономика, газпром нефть, правительство рф