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"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море - РИА Новости, 27.12.2022
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"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море
"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море - РИА Новости, 27.12.2022
"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море
Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:15
2022-12-27T20:50
карское море
экономика
газпром нефть
правительство рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.В распоряжении уточняется, что это Салетинский участок, расположенный в Обской губе в Карском море.С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна - в декабре-январе и июне-июле.
https://ria.ru/20221013/arktika-1823613529.html
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карское море, экономика, газпром нефть, правительство рф
Карское море, Экономика, Газпром нефть, Правительство РФ
20:15 27.12.2022 (обновлено: 20:50 27.12.2022)
 
"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море

"Газпром нефть" получила Салетинский участок недр в Карском море для геологоразведки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКарское море
Карское море - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Предоставить... публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр... для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", - говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что это Салетинский участок, расположенный в Обской губе в Карском море.
С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна - в декабре-январе и июне-июле.
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