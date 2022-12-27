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Генконсул Японии рассказал жителям Владивостока о символе наступающего года
Генконсул Японии рассказал жителям Владивостока о символе наступающего года - РИА Новости, 27.12.2022
Генконсул Японии рассказал жителям Владивостока о символе наступающего года
Генеральный консул Японии во Владивостоке Ёсида Кэнсукэ пожелал жителям российского города, чтобы энергичный заяц, который является символом 2023 года, принес... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:45
2022-12-27T11:45
2022-12-27T11:45
общество
владивосток
япония
россия
новый год
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Ёсида Кэнсукэ пожелал жителям российского города, чтобы энергичный заяц, который является символом 2023 года, принес успех, достижения и счастье. Дипломат записал поздравление в видеообращении на фоне ряда "визитных карточек" города, а администрация Владивостока распространила его в своих соцсетях. По словам генконсула, покровитель наступающего года заяц зачастую представляется в России трусливым зверьком, но в Японии его образ совершенно иной. "Он быстро прыгает и стремительно передвигается, поэтому заяц ассоциируется с такими понятиями, как рывок, повышение, развитие, то есть с движением вверх... Дорогие жители Владивостока, я желаю, чтобы наш энергичный заяц принёс в ваш дом новые успехи, достижения и больше счастья и любви", - сказал Ёсида Кэнсукэ. Он напомнил, что нынешний год по восточному календарю год Тигра, который является символом Владивостока и Приморья. "На Востоке тигр считается бесстрашным, мудрым существом, избавляющим людей от зла и несчастья", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20221206/prazdnovanie-1836691943.html
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общество, владивосток, япония, россия, новый год
Общество, Владивосток, Япония, Россия, Новый год
Генконсул Японии рассказал жителям Владивостока о символе наступающего года
Генконсул Японии пожелал жителям Владивостока успехов от энергичного зайца в новом году