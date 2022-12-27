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Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году - РИА Новости, 27.12.2022
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:51
2022-12-27T17:51
2022-12-27T17:51
андрей бочаров
волгоградская область
газпром
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. По словам Бочарова, между Волгоградской областью и "Газпромом" заключено соглашение, по которому до 2025 года около 27 тысяч семей получат газ. "Неделю назад у нас подписано новое дополнительное соглашение с "Газпромом", и еще 109 населенных пунктов Волгоградской области будут газифицированы. Это все населенные пункты с проживание людей от 30 человек и выше, это еще порядка 11 тысяч человек. "…" К 2028 году полностью завершим газификацию Волгоградской области", - сказал Бочаров.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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андрей бочаров, волгоградская область, газпром, россия
Андрей Бочаров, Волгоградская область, Газпром, Россия
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
Губернатор Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году