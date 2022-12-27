https://ria.ru/20221227/gaz-1841732148.html

Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году

Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году - РИА Новости, 27.12.2022

Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году

Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:51

2022-12-27T17:51

2022-12-27T17:51

андрей бочаров

волгоградская область

газпром

россия

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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. По словам Бочарова, между Волгоградской областью и "Газпромом" заключено соглашение, по которому до 2025 года около 27 тысяч семей получат газ. "Неделю назад у нас подписано новое дополнительное соглашение с "Газпромом", и еще 109 населенных пунктов Волгоградской области будут газифицированы. Это все населенные пункты с проживание людей от 30 человек и выше, это еще порядка 11 тысяч человек. "…" К 2028 году полностью завершим газификацию Волгоградской области", - сказал Бочаров.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

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андрей бочаров, волгоградская область, газпром, россия