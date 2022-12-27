Рейтинг@Mail.ru
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/gaz-1841732148.html
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году - РИА Новости, 27.12.2022
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:51
2022-12-27T17:51
андрей бочаров
волгоградская область
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_8d95f0843640a228b8d0714d19fb3667.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии. По словам Бочарова, между Волгоградской областью и "Газпромом" заключено соглашение, по которому до 2025 года около 27 тысяч семей получат газ. "Неделю назад у нас подписано новое дополнительное соглашение с "Газпромом", и еще 109 населенных пунктов Волгоградской области будут газифицированы. Это все населенные пункты с проживание людей от 30 человек и выше, это еще порядка 11 тысяч человек. "…" К 2028 году полностью завершим газификацию Волгоградской области", - сказал Бочаров.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d135344c9ce082228ec8d00bb9182a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочаров, волгоградская область, газпром, россия
Андрей Бочаров, Волгоградская область, Газпром, Россия
17:51 27.12.2022
 
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году

Губернатор Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Газификация Волгоградской области полностью завершится к 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе прямой линии.
По словам Бочарова, между Волгоградской областью и "Газпромом" заключено соглашение, по которому до 2025 года около 27 тысяч семей получат газ.
"Неделю назад у нас подписано новое дополнительное соглашение с "Газпромом", и еще 109 населенных пунктов Волгоградской области будут газифицированы. Это все населенные пункты с проживание людей от 30 человек и выше, это еще порядка 11 тысяч человек. "…" К 2028 году полностью завершим газификацию Волгоградской области", - сказал Бочаров.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 08:00
Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ
 
Андрей БочаровВолгоградская областьГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала