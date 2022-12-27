https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

"Они не хотят мира". Украина толкает Европу к войне

"Они не хотят мира". Украина толкает Европу к войне - РИА Новости, 27.12.2022

"Они не хотят мира". Украина толкает Европу к войне

Будапешт в очередной раз выступил с критикой в адрес западных партнеров. Премьер Виктор Орбан указал на ключевую роль США в российско-украинском конфликте и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:00

2022-12-27T11:42

виктор орбан

владимир зеленский

венгрия

будапешт

украина

евросоюз

нато

европейский совет

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Будапешт в очередной раз выступил с критикой в адрес западных партнеров. Премьер Виктор Орбан указал на ключевую роль США в российско-украинском конфликте и пожаловался на Евросоюз. Венгрия давно раздражает коллективный Запад. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости."На венгерской стороне истории"На днях глава правительства дал интервью изданию Magyar Nemzet. Речь шла в основном о внешней политике. Уходящий год грозил стране "сползанием в войну", признал Орбан. Но благодаря итогам апрельских парламентских выборов этого удалось избежать.Тем не менее рост цен на энергоносители подвел Венгрию к "опасной ситуации". До введения антироссийских санкций за импорт энергии, от которой зависит экономика страны, платили семь миллиардов евро в год. Теперь это уже 17 миллиардов — и Будапешт должен изыскивать дополнительные средства. "Если бы рождественский ангел решил отменить энергетические санкции прямо сейчас, цены на энергоносители упали бы в одно мгновение", — отметил премьер.Комментируя противостояние Запада и России, он подчеркнул, что Будапешт ориентируется прежде всего на собственные интересы, то есть стоит "на венгерской стороне истории".Орбан и ранее делал подобные заявления, поясняя, что Венгрия исходит из прагматических соображений. Именно она долгое время тормозила санкции ЕС по российским энергоносителям. Ситуацию усугубляло то, что Будапешт был лишен доступа к части средств из общеевропейских фондов и не мог полностью компенсировать санкционные потери.Но в этот раз премьер говорил не только о защите экономических интересов своей страны. Он высказал прямые обвинения в адрес Вашингтона, что для многих стало неожиданностью. "Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет", — заключил Орбан.В ожидании денегВенгрия в 1999-м вступила в НАТО, пятью годами позже — в ЕС. Причем североатлантическая интеграция страны произошла при первом премьерском сроке Орбана.Однако после возвращения во власть в 2010 году премьер все чаще выступает против партнеров. Причина — внутренние реформы, которым противится Брюссель.В 2021-м Венгрия попала под шквал критики из-за закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Тогда эксперты отмечали сходство политики Будапешта с действиями Москвы. Но проблемой был даже не "пророссийский" венгерский курс, а то, что сами по себе законодательные нормы, по мнению Брюсселя, противоречат демократическим ценностям ЕС.На данный момент Евросоюз удерживает порядка восьми миллиардов долларов, предназначенных Венгрии для восстановления после пандемии коронавируса. Орбан признает, что транши от ЕС критически важны, ведь они суммарно превосходят объем ВВП страны.Российская спецоперация в этом смысле пришлась Будапешту кстати. Ключевые решения в Евросоюзе требуют консенсуса всех участников. Поэтому Орбан регулярно использует право вето и пытается выторговать выгодные условия. Его расчет на деньги ЕС очевиден: "У нас есть четкий план действий. К концу 2023 года инфляция (в стране) снизится до однозначных цифр", — заверил он в декабрьском интервью.Но и у европейских партнеров есть чем надавить на несговорчивую Венгрию.Принуждение к выходуГолоса в пользу исключения венгров из ЕС звучат уже давно. Будапешт в этом смысле идет в паре с Варшавой. Польской политикой в Евросоюзе тоже часто недовольны — опять же из-за внутренних законодательных решений вроде запрета на аборты.Но если Польша может в качестве козыря предъявить хотя бы массовый прием мигрантов с Украины, то у Венгрии преимуществ гораздо меньше.В то же время и механизма для исключения страны из ЕС не существует. Выйти из союза можно лишь по доброй воле — как Великобритания в ходе Brexit. Такая коллизия уже была предметом обсуждения в "общеевропейском доме", где явно устают от поляков и венгров. Но чтобы узаконить "изгнание", необходимо согласие всех действующих членов объединения. В итоге все вновь упирается в "добрую волю" неугодного государства.Это не означает, что Венгрия останется полноправным участником ЕС. Статья 7 Договора о союзе допускает, что Европейский совет (высший политический орган ЕС из глав государств и правительств) имеет возможность проголосовать за приостановку любых прав членства. Государство могут лишить представительства в части структур Евросоюза, отрезать от дотационных программ. Статью 7 уже пробовали применять — против той же Венгрии: в 2015-м (в связи с дискриминацией мигрантов), в 2018-м и 2021-м. Но процедура приостановки членства настолько забюрократизирована, что пока все попытки Брюсселя наказать неугодных заканчивались ничем.Вероятно, на позицию Венгрии могли бы повлиять другие факторы. Но они — вне юрисдикции ЕС.Торг по Закарпатью"Пророссийский" курс Орбана, в котором его часто упрекают на Западе, не стоит путать с последовательной антиукраинской политикой Венгрии.Еще весной власти издали указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с венгерской территории.Корни этого решения лежат глубоко в истории взаимоотношений Будапешта и Киева.До 2014-го в Закарпатской области Украины проживали порядка 200 тысяч этнических венгров. После так называемой революции достоинства многие вынуждены были покинуть дома и вернуться в Венгрию. Осталось всего 140 тысяч человек.Но и для них киевский режим не приготовил ничего хорошего. Осенью 2017 года Верховная рада утвердила новый закон "Об образовании", который, помимо прочего, предполагал переход всех средних школ на обучение на государственном (то есть украинском) языке.Власти Венгрии тогда вступились за жителей Закарпатья, но безрезультатно. Приход президента Владимира Зеленского ситуацию не улучшил. Стороны лишь договорились сдвинуть на 2023-й вступление закона в силу. То есть в следующем году закарпатским венграм придется приспосабливаться к обучению на украинском.Для Орбана этот вопрос — один из ключевых. Тема защиты этнических венгров за рубежом неизменно звучит в его предвыборной программе. И "сдать" Закарпатье, оказав помощь Украине — военную или декларативную, — для него автоматически означает потерю электоральных очков.В итоге между Брюсселем и Будапештом пока сложился своего рода паритет. Венгерский премьер продолжает недвусмысленно намекать на то, что его стране нужны деньги ЕС и уступки от Украины. А Евросоюз давит финансово с целью продвижения общей западной повестки. Как отметил Орбан, "корень проблемы в том, что и жители Запада, и венгры имеют представление о своем будущем. <…> И это две разные модели будущего". Приведение этих позиций к общему знаменателю, очевидно, становится одним из главных вызовов для ЕС в условиях антироссийской борьбы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221220/vengriya-1839953807.html

https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/evrosoyuz-1837470201.html

https://ria.ru/20221206/vengriya-1836546444.html

венгрия

будапешт

украина

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виктор орбан, владимир зеленский, венгрия, будапешт, украина, евросоюз, нато, европейский совет