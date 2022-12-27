https://ria.ru/20221227/elki-1841576481.html

Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке

Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.12.2022

Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке

Столичный зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору елок, принимаются только нераспроданные деревья от компаний, сбор продлится до 10 января, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:43

2022-12-27T10:43

2022-12-27T11:29

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Столичный зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору елок, принимаются только нераспроданные деревья от компаний, сбор продлится до 10 января, сообщили в пресс-службе зоопарка. "Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что передать елку или сосну в дар могут только компании, от частных лиц деревья не принимаются. Там пояснили, что ели, которые украшали дома, могут быть опасны для животных - на их ветках нередко остаются фрагменты украшений. "Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели Фауны России. Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки и другие", - рассказали в пресс-службе. Также там отметили, что некоторые представители кошачьих любят использовать стволы деревьев как когтеточки. "Прием новогодних деревьев продлится до 10 января", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221217/kroliki-1839386517.html

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общество, городское хозяйство москвы, московский зоопарк, новый год, москва, россия