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Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке
Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.12.2022
Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке
Столичный зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору елок, принимаются только нераспроданные деревья от компаний, сбор продлится до 10 января, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:43
2022-12-27T10:43
2022-12-27T11:29
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московский зоопарк
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Столичный зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору елок, принимаются только нераспроданные деревья от компаний, сбор продлится до 10 января, сообщили в пресс-службе зоопарка. "Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что передать елку или сосну в дар могут только компании, от частных лиц деревья не принимаются. Там пояснили, что ели, которые украшали дома, могут быть опасны для животных - на их ветках нередко остаются фрагменты украшений. "Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели Фауны России. Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки и другие", - рассказали в пресс-службе. Также там отметили, что некоторые представители кошачьих любят использовать стволы деревьев как когтеточки. "Прием новогодних деревьев продлится до 10 января", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, московский зоопарк, новый год, москва, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк, Новый год, Москва, Россия, Новый год — 2023
10:43 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
Новогодняя акция по сбору елок началась в Московском зоопарке
В Московском зоопарке началась новогодняя акция по сбору нераспроданных елок, сосен и пихт