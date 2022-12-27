https://ria.ru/20221227/ekzarkhat-1841730620.html

Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет решить проблему храмов на континенте

Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет решить проблему храмов на континенте - РИА Новости, 27.12.2022

Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет решить проблему храмов на континенте

Русская православная церковь будет помогать отстаивать в судах права на храмы, построенные за счет местных общин в Африке – храмы, на которые претендует... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:45

2022-12-27T17:45

2022-12-27T17:45

религия

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

епифаний думенко

африка

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Русская православная церковь будет помогать отстаивать в судах права на храмы, построенные за счет местных общин в Африке – храмы, на которые претендует Александрийская церковь, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня"."Мы можем использовать храмы, за которые идут сейчас судебные тяжбы. Есть и такие, потому что греческая церковь не стесняется ни в чем, пытается отобрать у африканцев даже те храмы, которые последние строили за свои деньги и личные сбережения. Мы это просто так не оставим, помогаем юридически, процессуально", - сказал митрополит Леонид.Он добавил, что патриарший экзархат РПЦ будет строить храмы в тех странах континента, где здания у общин отсутствуют. Также, по его словам, Русская православная церковь обсуждает с российскими властями использование под храмы ненужных зданий бывших торговых представительств в Африке."Там, где они (храмы – прим. ред.) нужны, мониторинг мы проводим, нам нужно понимать, что, чего и как. <…> Сейчас дорожная карта в разработке, тыкать указкой по географии континента невозможно - 1,3 миллиарда населения, 54 страны. Где есть возможность использовать какие-то площадки, бывшие наши, например, ненужные здания торгпредства, еще что-то – мы об этом с властями РФ разговариваем", - пояснил митрополит.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220628/kopty-1798825416.html

https://ria.ru/20220630/ekzarkh-1799139379.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), епифаний думенко, африка, россия, русская православная церковь, религия