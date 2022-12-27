Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет решить проблему храмов на континенте
Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет местным общинам справиться с нехваткой храмов
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Русская православная церковь будет помогать отстаивать в судах права на храмы, построенные за счет местных общин в Африке – храмы, на которые претендует Александрийская церковь, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Мы можем использовать храмы, за которые идут сейчас судебные тяжбы. Есть и такие, потому что греческая церковь не стесняется ни в чем, пытается отобрать у африканцев даже те храмы, которые последние строили за свои деньги и личные сбережения. Мы это просто так не оставим, помогаем юридически, процессуально", - сказал митрополит Леонид.
Он добавил, что патриарший экзархат РПЦ будет строить храмы в тех странах континента, где здания у общин отсутствуют. Также, по его словам, Русская православная церковь обсуждает с российскими властями использование под храмы ненужных зданий бывших торговых представительств в Африке.
"Там, где они (храмы – прим. ред.) нужны, мониторинг мы проводим, нам нужно понимать, что, чего и как. <…> Сейчас дорожная карта в разработке, тыкать указкой по географии континента невозможно - 1,3 миллиарда населения, 54 страны. Где есть возможность использовать какие-то площадки, бывшие наши, например, ненужные здания торгпредства, еще что-то – мы об этом с властями РФ разговариваем", - пояснил митрополит.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.