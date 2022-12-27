Белоусов признался, что опасался потери управляемости российской экономики
Вице-премьер Белоусов заявил, что опасался потери управляемости экономики России в марте
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов признался, что опасался потери управляемости российской экономики в марте, система могла "пойти вразнос", но благодаря круглосуточной работе Минтранса, Минпромторга и ЦБ трудности удалось преодолеть.
"Прежде всего нам удалось сохранить управляемость… Были две серьезные точки: март (начало марта особенно) и вторая точка - примерно конец апреля-июнь, этот промежуток. В чем состоял основной риск? Понятно, что у любой системы есть определённый предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Белоусов пояснил, что ключевые проблемы в тот период были связаны с торговлей и ажиотажным спросом, когда население страны пошло снимать со своих счетов наличные деньги, в том числе валюту. Одновременно с этим начались сбои в логистике.
"Я должен сказать, что тогда ситуацию удалось удержать благодаря - как, наверное, всегда в такие критические моменты - ограниченному количеству людей, которые работали практически в круглосуточном режиме. В круглосуточном режиме тогда работал Минтранс, штаб в Минтрансе, который вручную перенаправлял логистические потоки вплоть до отдельных судов и фур. В таком же режиме работал Минпромторг, работал вместе с торговлей. В таком же режиме работал Банк России" - подчеркнул первый вице-премьер.