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У России достаточно рычагов для решения поставленных задач, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.12.2022
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У России достаточно рычагов для решения поставленных задач, заявил Белоусов
У России достаточно рычагов для решения поставленных задач, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.12.2022
У России достаточно рычагов для решения поставленных задач, заявил Белоусов
МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ СОЗДАВАТЬ СЕЙЧАС СМЫСЛА НЕТ, У ВЛАСТЕЙ РФ ДОСТАТОЧНО РЫЧАГОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПРЕЗИДЕНТ И ЖИЗНЬ - БЕЛОУСОВ - РИА... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:50
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МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ СОЗДАВАТЬ СЕЙЧАС СМЫСЛА НЕТ, У ВЛАСТЕЙ РФ ДОСТАТОЧНО РЫЧАГОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПРЕЗИДЕНТ И ЖИЗНЬ - БЕЛОУСОВ - РИА Новости
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Россия, Экономика, Андрей Белоусов
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У России достаточно рычагов для решения поставленных задач, заявил Белоусов

Белоусов: мобилизационную экономику создавать сейчас смысла нет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ СОЗДАВАТЬ СЕЙЧАС СМЫСЛА НЕТ, У ВЛАСТЕЙ РФ ДОСТАТОЧНО РЫЧАГОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПРЕЗИДЕНТ И ЖИЗНЬ - БЕЛОУСОВ - РИА Новости
 
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