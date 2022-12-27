https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841601328.html
Экономическая политика устраивает 37 процентов россиян, показал опрос
Экономическая политика устраивает 37 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2022
Экономическая политика устраивает 37 процентов россиян, показал опрос
Экономическая политика российских властей устраивает 37% россиян, 40% называют инфляцию в стране умеренной, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
россия
вциом
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экономическая политика российских властей устраивает 37% россиян, 40% называют инфляцию в стране умеренной, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Экономическая политика российских властей в целом устраивает 37% опрошенных, еще 28% она отчасти устраивает, отчасти нет. В целом не устраивает она 29% участников опроса. Социальная политика, которую проводят власти страны, устраивает 42% россиян, еще 27% она отчасти устраивает, отчасти нет. В целом не устраивает она 24% граждан. Также респонденты оценили инфляцию в течение последних одного-двух месяцев. В том, что она очень высокая, уверена почти треть опрошенных (32%). Еще 40% назвали ее умеренной, 19% - незначительной. При этом с дефицитом привычных товаров столкнулись 19% опрошенных, а еще столько же (19%) рассказали о том, что у них есть знакомые, которые потеряли работу в течение последнего месяца. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился в течение ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221227/bankomat-1841560208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, экономика
Экономическая политика устраивает 37 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: экономическая политика властей в целом устраивает 37 процентов россиян
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Экономическая политика российских властей устраивает 37% россиян, 40% называют инфляцию в стране умеренной, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Экономическая политика российских властей в целом устраивает 37% опрошенных, еще 28% она отчасти устраивает, отчасти нет. В целом не устраивает она 29% участников опроса.
Социальная политика, которую проводят власти страны, устраивает 42% россиян, еще 27% она отчасти устраивает, отчасти нет. В целом не устраивает она 24% граждан.
Также респонденты оценили инфляцию в течение последних одного-двух месяцев. В том, что она очень высокая, уверена почти треть опрошенных (32%). Еще 40% назвали ее умеренной, 19% - незначительной.
При этом с дефицитом привычных товаров столкнулись 19% опрошенных, а еще столько же (19%) рассказали о том, что у них есть знакомые, которые потеряли работу в течение последнего месяца.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился в течение ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.