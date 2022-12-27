https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html

Раскрыты подробности о семье подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге

Раскрыты подробности о семье подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге - РИА Новости, 27.12.2022

Раскрыты подробности о семье подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге

Семья жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве троих своих детей, была "положительная" и "адекватная", рассказала порталу E1.ru их соседка по дому. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:26

2022-12-27T01:26

2022-12-27T01:26

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Семья жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве троих своих детей, была "положительная" и "адекватная", рассказала порталу E1.ru их соседка по дому.Ранее СМИ сообщили, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы из-за того, что в них "вселились бесы". Подозреваемая оставила две записки, в которых указала мотивы преступления. СК возбудил уголовное дело. На месте происшествия работает усиленная группа криминалистов.Как сообщила соседка по имени Екатерина, накануне жильцы дома слышали громкие крики, но не придали им значение. "Вообще семья суперположительная, у нас тут потоп был, я тогда с папой их познакомилась. Абсолютно все адекватные", — рассказала женщина.По ее словам, родители в семье были "абсолютно адекватные". "У нее старший сын спортом занимался и помогал всегда, всегда все делал. Мы все в шоке. У мужа машина есть, он всегда сыновей возил и на спорт, и забирал, и про учебу разговаривали, он такой общительный", - отметила она. Так, мать часто гуляла с коляской во дворе и всегда здоровалась с соседями, при этом в общем чате дома она общалась редко.Как ранее рассказал источник РИА Новости, подозреваемой в убийстве проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить, что женщина является матерью убитых детей: информацию проверяют.

https://ria.ru/20221226/video-1841490253.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург