https://ria.ru/20221227/dtp-1841601632.html

В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками

В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками - РИА Новости, 27.12.2022

В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками

Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:54

2022-12-27T11:54

2022-12-27T11:54

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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. Инцидент произошел накануне: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками на пешеходном переходе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить по этому факту уголовное дело. "В отношении 31-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в релизе. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю, в результате ДТП трехлетняя девочка направлена на стационарное лечение, а шестилетний мальчик - на амбулаторное.

https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, гибдд мвд рф