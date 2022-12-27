https://ria.ru/20221227/dtp-1841601632.html
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками - РИА Новости, 27.12.2022
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками
Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. Инцидент произошел накануне: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками на пешеходном переходе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить по этому факту уголовное дело. "В отношении 31-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в релизе. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю, в результате ДТП трехлетняя девочка направлена на стационарное лечение, а шестилетний мальчик - на амбулаторное.
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РИА Новости
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дтп, происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, гибдд мвд рф
ДТП, Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками
В Краснодаре возбудили дело на водителя BMW, сбившего на переходе бабушку с тремя внуками