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В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками - РИА Новости, 27.12.2022
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В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками - РИА Новости, 27.12.2022
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками
Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:54
2022-12-27T11:54
дтп
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. Инцидент произошел накануне: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками на пешеходном переходе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить по этому факту уголовное дело. "В отношении 31-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в релизе. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю, в результате ДТП трехлетняя девочка направлена на стационарное лечение, а шестилетний мальчик - на амбулаторное.
https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html
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дтп, происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, гибдд мвд рф
ДТП, Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ
11:54 27.12.2022
 
В Краснодаре завели дело на водителя, наехавшего на бабушку с тремя внуками

В Краснодаре возбудили дело на водителя BMW, сбившего на переходе бабушку с тремя внуками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на водителя, который наехал на пешеходов в Краснодаре, в результате чего двое детей попали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Инцидент произошел накануне: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками на пешеходном переходе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить по этому факту уголовное дело.
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"В отношении 31-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в релизе.
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.
Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю, в результате ДТП трехлетняя девочка направлена на стационарное лечение, а шестилетний мальчик - на амбулаторное.
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