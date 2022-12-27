Никитин: проблемы 90% обманутых дольщиков решены в Нижегородской области
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Проблемы 90% обманутых дольщиков региона решены, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Понятие обманутого дольщика вот-вот канет в лету – мы уже решили проблему почти на 90%... В начале нашего совместного пути тысячи семей проживали в устаревших и ветхих домах, а еще тысячи вложили свои средства в улучшение своих жилищных условий, но были обмануты или вовсе были вынужденно лишены возможности иметь свое жилье. Кардинальное изменение этой ситуации тогда для меня было приоритетной задачей. На быструю помощь извне мы сначала не надеялись, но в итоге выстроили эффективную коммуникацию с федеральным центром", - сказал Никитин, подводя итоги работы регионального правительства за 5 лет.
По данным министерства строительства Нижегородской области, за пять лет восстановлены права более 6 тысяч обманутых дольщиков. На сегодняшний день около 1 тысячи граждан-участников долевого строительства ждут восстановления прав (с учетом того, что во время действия программы поддержки обманутых дольщиков в регионе появился еще ряд проблемных домов).
Никитин также отметил, что в Нижегородской области опережающими темпами идет расселение ветхого и аварийного жилья. "Уже расселено свыше 8,5 тысячи человек - а это перевыполнение плана почти на 20%. Здесь еще предстоит колоссальная работа, но и поддержка федерального центра ощутима – в прошлом году Фонд ЖКХ одобрил нашу заявку на 7 миллиардов рублей, которые будут направлены на переселение еще тысяч людей", - сказал Никитин.