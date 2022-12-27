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Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 27.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221227/dollar-1841590276.html
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 27.12.2022
Курс доллара превысил 70 рублей
Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:17
2022-12-27T11:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
курс доллара
россия
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня приблизился к 10 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск повышался на 84 копейки - до 70,13 рубля, юань - на 18 копеек, до 9,95 рубля, евро - на 80 копеек, до 74,35 рубля. Ранее во вторник доллар максимально дешевел до 68,29 рубля, юань – до 9,7 рубля, евро - до 72,53 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар, курс доллара, россия, рубль, курс рубля, евро, юань, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Россия, Рубль, Курс рубля, евро, Юань, Валюта, Динамика курсов валют
11:17 27.12.2022
 
Курс доллара превысил 70 рублей

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70,13 рубля, юань — до 9,95 рубля, евро — до 74,35 рубля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня приблизился к 10 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск повышался на 84 копейки - до 70,13 рубля, юань - на 18 копеек, до 9,95 рубля, евро - на 80 копеек, до 74,35 рубля.
Ранее во вторник доллар максимально дешевел до 68,29 рубля, юань – до 9,7 рубля, евро - до 72,53 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДолларКурс доллараРоссияРубльКурс рубляевроЮаньВалютаДинамика курсов валют
 
 
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