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Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 27.12.2022
Курс доллара превысил 70 рублей
Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:17
2022-12-27T11:17
2022-12-27T11:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня приблизился к 10 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск повышался на 84 копейки - до 70,13 рубля, юань - на 18 копеек, до 9,95 рубля, евро - на 80 копеек, до 74,35 рубля. Ранее во вторник доллар максимально дешевел до 68,29 рубля, юань – до 9,7 рубля, евро - до 72,53 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара на Мосбирже вырос до 70,13 рубля, юань — до 9,95 рубля, евро — до 74,35 рубля