https://ria.ru/20221227/dollar-1841590276.html

Курс доллара превысил 70 рублей

Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 27.12.2022

Курс доллара превысил 70 рублей

Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:17

2022-12-27T11:17

2022-12-27T11:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль утром переходит к снижению: доллар опять дороже 70 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), а курс юаня приблизился к 10 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск повышался на 84 копейки - до 70,13 рубля, юань - на 18 копеек, до 9,95 рубля, евро - на 80 копеек, до 74,35 рубля. Ранее во вторник доллар максимально дешевел до 68,29 рубля, юань – до 9,7 рубля, евро - до 72,53 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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