https://ria.ru/20221227/diversanty-1841743366.html

Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении

Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022

Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении

Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:28

2022-12-27T18:28

2022-12-27T18:50

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России.Но благодаря эффективной работе российской разведки и профессионализму спецназовцев на передовой союзные силы не допускают прорыва противника, вскрывая его планы и вовремя реагируя на попытки атак.При этом ВСУ постоянно пытаются прощупать передний край российских позиций, совершая вылазки как днем, так и ночью, добавил командир."Ежедневно одну-две (диверсионно-разведывательные. — Прим. ред.) группы <…> мы вскрываем", — уточнил боец.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221215/diversanty-1838770505.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр