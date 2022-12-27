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Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/diversanty-1841743366.html
Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении
Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022
Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении
Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:28
2022-12-27T18:50
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России.Но благодаря эффективной работе российской разведки и профессионализму спецназовцев на передовой союзные силы не допускают прорыва противника, вскрывая его планы и вовремя реагируя на попытки атак.При этом ВСУ постоянно пытаются прощупать передний край российских позиций, совершая вылазки как днем, так и ночью, добавил командир."Ежедневно одну-две (диверсионно-разведывательные. — Прим. ред.) группы &lt;…&gt; мы вскрываем", — уточнил боец.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:28 27.12.2022 (обновлено: 18:50 27.12.2022)
 
Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении

Командир группы спецназа рассказал о ежедневных вылазках украинских ДРГ под Запорожьем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Запорожском направлении
Военнослужащие на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие на Запорожском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России.

"Противник <...> систематически применяет диверсионно-разведывательные группы, <…> пытается перейти в наступление на автомобилях повышенной проходимости", — рассказал боец.

Но благодаря эффективной работе российской разведки и профессионализму спецназовцев на передовой союзные силы не допускают прорыва противника, вскрывая его планы и вовремя реагируя на попытки атак.
При этом ВСУ постоянно пытаются прощупать передний край российских позиций, совершая вылазки как днем, так и ночью, добавил командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Ежедневно одну-две (диверсионно-разведывательные. — Прим. ред.) группы <…> мы вскрываем", — уточнил боец.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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