18:28 27.12.2022 (обновлено: 18:50 27.12.2022)
Спецназовец рассказал об украинских ДРГ на Запорожском направлении
Командир группы спецназа рассказал о ежедневных вылазках украинских ДРГ под Запорожьем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Запорожском направлении
Военнослужащие на Запорожском направлении. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно пытаются атаковать на одном из участков Запорожского направления, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил России.
"Противник <...> систематически применяет диверсионно-разведывательные группы, <…> пытается перейти в наступление на автомобилях повышенной проходимости", — рассказал боец.
Но благодаря эффективной работе российской разведки и профессионализму спецназовцев на передовой союзные силы не допускают прорыва противника, вскрывая его планы и вовремя реагируя на попытки атак.
При этом ВСУ постоянно пытаются прощупать передний край российских позиций, совершая вылазки как днем, так и ночью, добавил командир.
"Ежедневно одну-две (диверсионно-разведывательные. — Прим. ред.) группы <…> мы вскрываем", — уточнил боец.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.