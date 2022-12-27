https://ria.ru/20221227/delo-1841746935.html

В Сочи прекратили дело после гибели туристов, которых унесло в море

В Сочи прекратили дело после гибели туристов, которых унесло в море - РИА Новости, 27.12.2022

В Сочи прекратили дело после гибели туристов, которых унесло в море

Прокуратура прекратила уголовное дело о смерти по неосторожности, которое было заведено после гибели туристов, унёсших рекой в море Сочи летом, сообщили... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:39

2022-12-27T18:39

2022-12-27T18:39

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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Прокуратура прекратила уголовное дело о смерти по неосторожности, которое было заведено после гибели туристов, унёсших рекой в море Сочи летом, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства по региону. "Уголовное дело 24.08.2022 прекращено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ходе проведенной органами прокуратуры края проверки установлено, что нарушения в действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при оповещении граждан отсутствовали", - говорится в сообщении. Уточняется, что система оповещения сработала вовремя, а пострадавшие были предупреждены властями об опасности выхода рек из берегов во время сочинских ливней. В июне 2022 года в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе, протекающая в Лазаревском районе курорта, вышла из берегов и унесла два автомобиля с туристами в море. По данным СК РФ, двое человек погибли, один выжил, ещё четверых, включая младенца, искали спасатели, однако найти их не удалось до сегодняшнего дня.

https://ria.ru/20221117/kamchatka-1832132576.html

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происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм